احترس.. "فول الصويا" فى الأطعمة يهدد عرش الرجولة

ينتشر استخدام بعض المكملات الغذائية فى الصالات الرياضية للمساعدة فى بناء عضلات الجسم، وأصبح الكثير من الشباب يتجهون لتناولها للحصول على جسم قوى وبناء ما يطلقون عليه "البادى بلدنج".>تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية إلى أن فول الصويا يمثل أحد مكونات هذه المكملات الغذائية التى يتناولها الشباب، ومن المتعارف عليه أن "فول الصويا" له الكثير من الفوائد الصحية الهامة لصحتنا، ومن أهمها أنه يحارب الإصابة بأمراض القلب ويقضى على الكولسترول فى الجسم، ويساهم فى تقوية العظام ويحارب سرطان الثدى والقولون والرحم.

وتضيف أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك العديد من الدراسات التى أكدت وجود صلة بين تناول فول الصويا وبين إصابة الرجال بالعقم، وذلك يرجع إلى احتوائه على نسبة عالية من هرمون الاستروجين الأنثوى.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن الإسراف فى تناول "فول الصويا" يسبب العقم على المدى البعيد لأنها تتسبب فى ضعف الحيوانات المنوية، كما أنه متواجد فى العديد من الأطعمة التى نتناولها بكثرة كالأطعمة السريعة بكل أنواعها، ولذلك يجب الابتعاد عن تناول فول الصويا حتى تحافظ على صحتك.

وأخيرا تؤكد أخصائية التغذية العلاجية د.علا، أن الأطعمة السريعة أصبحت من أساسيات كل المنازل ولذلك تناول المرأة الحامل لفول الصويا، قد يعرض جنينها للإصابة بسرطان الخصية فى حالة الحمل فى ولد، ولذلك يجب توخى الحذر وابتعاد الشباب والرجال عن تناول مكملات فول الصويا والأطعمة السريعة التى تحتوى عليه.