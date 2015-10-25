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مش برود جنسى دى طبيعة شخصيتهم.. "اللاجنسيين" فئة تمثل 1% من البشر

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مش برود جنسى دى طبيعة شخصيتهم.. "اللاجنسيين" فئة تمثل 1% من البشر مش برود جنسى دى طبيعة شخصيتهم.. "اللاجنسيين" فئة تمثل 1% من البشر
باردة جنسيا.. بارد جنسيا.. البرود الجنسى يرجع للعديد من العوامل منها النفسى ومنها العضوى كنتيجة للتعرض لتجربة جنسية مؤلمة على سبيل المثال.

لكن فى بعض الحالات قد لا يتجاوز الأمر كونه طبيعة فى تكوين الشخصية ليس أكثر، حيث أكدت أحدى الدراسات التى قام بها "الفريد كينسى" الطبيب الأمريكى المختص فى دراسة السلوك الجنسى للإنسان، أن هناك فئة من البشر لا تتجاوز 1% يمكن تصنيفهم تحت قائمة تعرف باللاجنسيين " Asexuality" وتعنى غياب الرغبة والدافع الجنسى تجاه الآخرين.

هؤلاء الأشخاص لا يملكون أى نوع من المشاعر الجنسية، وقد يملكون مشاعر الحب والانجذاب للبعض بغرض إقامة علاقات عاطفية وإنسانية فقط، ولكن فيما يتعلق بالجنس فهذا الأمر لا يمثل أى أهمية لديهم ولا يملكون أى دافع للقيام به.

عن أسباب اللاجنسية بين البشر يوضح استشارى الأمراض النفسية والعصبية الدكتور جمال فرويز أن داخل تصنيف اللاجنسية بين البشر يوجد درجات وأنواع ودوافع أيضا، فهناك من يعانى من انعدام كامل للرغبات الجنسية بجميع انواعها وهناك نوع ثان تنعدم لديه الرغبات الجنسية تجاه الآخرين فقط، فيما يستمتع بالعلاقة الذاتية من خلال ممارسة العادة السرية، وهؤلاء ينعدم حتى خيالهم الجنسى تجاه الآخرين وجميع خيالاتهم الجنسية تدور حول ذواتهم فقط.

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