البروستاتا تمنحك هرمون الذكورة فى الشباب وتعرضك للأورام فى الشيخوخة

البروستاتا هى غدة تقع فى منطقة الحوض عند الرجال، وتبعا لرأى أستاذ الأمراض الجلدية والذكورة والعقم الدكتور حامد عبد الله فالبروستاتا هى الغدة المسئولة عن إفراز هرمون الذكورة "التستسترون " لدى الرجل.

فى السنوات الأولى لعمر الرجل تتميز البروستاتا بالحجم الصغير، ولكنها تتضاعف عند مرحلة البلوغ نتيجة لإفرازها كميات كبيرة من هرمون الذكورة فى تلك المرحلة، وهو الهرمون الذى يعمل فى المقابل على زيادة حجم غدة البروستاتا.

فى مرحلة البلوغ والشباب لا يتجاوز حجم غدة البروستاتا حبه الجوز، وبالطبع فهى تلعب عاملا أساسيا فى ظهور علامات الذكورة على الرجل، كما تلعب دورا كبيرا فى خصوبته وقدرته الإنجابية، والمسئولة أيضا بجانب إفراز هرمون الذكورة عن إفراز السائل الذى تسبح بداخله الحيوانات المنوية.

يظل الرجل طوال مراحل نموه ينعم بعطايا غدة البروستاتا ولكن نتيجة لتعرضها لنسب كبيرة من هرمون الذكورة على مدار تلك السنوات، تبدأ الغدة فى التضخم تدريجيا، ما يؤدى الى ارتفاع فرص اصابة الرجل بما يعرف بتضخم البروستاتا بنوعيه الحميد والخبيث، وذلك منذ بداىة العقد السادس والسابع من العمر، وهى المرحلة التى تبدأ عندها البروستاتا بالتكشير عن انيابها للرجال، مصيبة إياهم بالعديد من الأمراض التى تبدأ بالاحتقان والتضخم وصولا للأورام الخبيثة فى بعض الحالا، ومن أهم الطرق لتجنب مضاعفات البروستاتا ملاحظة أى تغيرات عليها مبكرا لتلقى العلاج.