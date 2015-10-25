3 تحديات أمام فيريرا لاختيار تشكيل الزمالك ضد أسوان

اختيار تشكيل الزمالك في مواجهة أسوان يوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الممتاز سيكون العقبة الأبرز أمام جوزفالدو فيريرا المدير الفني البرتغالي للفريق الأبيض.

الزمالك يحل ضيفا على أسوان في الخامسة مساء الأحد، بعد فوزه على وادي دجلة في الجولة الأولى بهدفين دون مقابل، بينما خسر رجال المدرب عماد النحاس في الإسكندرية أمام الاتحاد بهدف دون مقابل.

ويتمنى الزمالك إعادة ذكريات 11 سنة مضت حين خاض أخر مباراة له أمام أسوان وسحق صاحب الأرض بخمسة أهداف دون رد قبل جولات قليلة من حصده للقب للدوري.

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ولكن في مباراة موسم 2015-2016، على فيريرا أن يتجاوز 3 تحديات قبل انطلاق المباراة.

الظهير الأيسر

يعود الزمالك لنقطة الصفر في مشكلة الظهير الأيسر، بعدما تأكد غياب شريف علاء للإصابة.

شريف علاء لعب في الفوز على وادي دجلة 2-0 في الجولة الأولى، وبعدما بدأ في تثبيت أقدامه مع الفريق تعرض للإصابة.

الآن، سيكون على فيريرا الاعتماد على محمد عادل جمعة أو العودة للجوء إلى حمادة طلبة الذي قال مرتضى منصور رئيس النادي إنه حصل على وعد من المدرب البرتغالي بعدم اللعب به في مركز الظهير الأيسر مجددا.

أزمة باسم

يستمر غياب باسم مرسي عن التسجيل مع الزمالك منذ هدفيه في الأهلي في نهائي الكأس.

أزمة باسم مرسي واضحة للجميع، ولكنه يظل المهاجم الأبرز في قائمة الزمالك وفيريرا مضطر للاعتماد عليه.

فأحمد حسن مكي لايزال غائبا عن قائمة الزمالك بسبب الإصابة. ومحمد سالم يحتاج إلى وقت أكثر للانسجام مع الفريق رغم تسجيله في دجلة.

عمر جابر

يجد فيريرا نفسه مضطرا للاعتماد على عمر جابر في مركز الظهير الأيمن، مع استمرار غياب حازم إمام للإصابة وإيقاف أحمد توفيق.

فيريرا قال في المؤتمر الصحفي لمباراة السوبر أمام الأهلي إنه لا يعترف بجابر كظهير أيمن، ولكن قائمته لا تضم لاعبا قادرا على شغل هذا المركز غير جابر.

وقد يلجأ البروفيسور إلى حل آخر يتمثل في البدء بحمادة طلبة في مركز الظهير الأيمن، حتى يحافظ على قوام خط الوسط الذي يشكل فيه جابر حجرا أساسيا.

نفس المشكلة يواجهها الزمالك في قلب الدفاع، فعلي جبر ومحمد كوفي يغيبان للإصابة. وهو ما يعني أن فيريرا سيبدأ بإسلام جمال أو حمادة طلبة بجوار أحمد دويدار.