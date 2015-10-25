الأهلي ضد غزل المحلة .. 4 تحديات في وجه بيسيرو

مواجهة جديدة ومهمة جديدة في انتظار البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للنادي الأهلي أمام غزل المحلة.

غزل المحلة يحل ضيفا على الأهلي مساء الأحد في الجولة الثانية من الدوري المصري.

جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي بدأ رحلته مع الأهلي في الدوري بتحقيق الانتصار أمام طلائع الجيش بهدف مقابل لاشيء في افتتاحية مباريات الفريق بالدوري. وأمامه مهمة المحلة الذي خسر أمام سموحة في الجولة الأولى.

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وأمام المحلة سيكون أمام بيسيرو 4 تحديات لتخطي عقبة رفاق محمد جنيدي المدير الفني للغزل. ويستعرضها FilGoal.com.

(1)

مواجهة أمام الزمالك في السوبر. مواجهة أمام طلائع الجيش في الدوري. ثم الآن حان وقت مواجهة جديدة وهذه المرة أمام غزل المحلة في الدوري أيضا.

ثلاث مواجهات في 11 يوم فقط. تكمل موسم طويل للاعبي الأهلي وهنا التحدي الأول أمام بيسيرو.

إرهاق شديد يعاني منه لاعبي الأهلي وظهر في تعرض أكثر من لاعب لإصابة عضلية في تدريبات الفريق وفي مواجهة الزمالك وفي مواجهة الجيش.

أحمد حجازي قلب الدفاع الذي تألق في ظهوره مع الأهلي بالتأكيد يعاني من الإرهاق فاللاعب من الأساس أكمل لقاء السوبر وهو مصابا. ثم شارك لـ90 دقيقة أمام الجيش وقدم أداء دفاعي ومساهمات هجومية أيضا رائعة.

حسام غالي 33 عاما. هل يقدر على لعب 270 دقيقة متواصلة دون راحة تذكر؟ الحال أيضا ينطبق على حسام عاشور وأحمد فتحي.

فكيف سيتغلب بيسيرو على الإرهاق المتوقع للاعبي الأهلي؟ ومع الوضع في الاعتبار لاعتماد فريق غزل المحلة على غلق المساحات أمام الأهلي مما سيؤدي لصعوبة المباراة أكثر وأكثر.

الحل قد يكون في تغيير التشكيل. ولكن هنا يظهر التحدي الثاني.

(2)

صبري رحيل يتعرض لإصابة ويخرج من قائمة الأهلي لمواجهة المحلة. استمرار غياب رامي ربيعة وشريف حازم وباسم علي.

ما زلت صفوف الأهلي لم تكتمل حتى الآن ومن هنا تتصعب مهمة تغيير التشكيل وخصوصا بالنسبة للاعبين التي قد يضربهم الإرهاق أكثر من غيرهم.

باسم علي لم يعود ولذلك على أحمد فتحي مواصلة اللعب.

رامي ربيعة لم يعود ولذلك حجازي وبعد الأداء القوي أمام الجيش سيستمر كأساسي وأيضا بجوار محمد نجيب الأقرب عن سعد سمير.

بالنظر إلى خط الوسط فالحلول قد تكون أكثر. صالح جمعة أظهر قدرته على التحكم في الكرة وصناعة اللعب في دقائقه القليلة أمام الجيش. وكذلك مؤمن زكريا أظهر الحلول التي لم تتوفر في وليد سليمان ورمضان صبحي في لقاء الجيش.

وهنا التغيير في الوسط قد يكون الأكثر توفرا. مؤمن زكريا يبدأ بدلا من وليد سليمان الذي كان قد تعرض لإصابة في لقاء السوبر. وخيار صالح جمعة متوفر أيضا كبديل لرمضان صبحي مع تغير خطة اللعب أو لغالي والسعيد.

في الهجوم الأهلي استعاد ماليك إيفونا على الرغم من تأكيد عدم لحاق اللاعب بالمباراة من قبل إلا أنه دخل بالفعل قائمة الفريق. ولكن على الرغم من ذلك ففرص مشاركته كأساسي تعد أقل من جون أنطوي وكذلك عماد متعب.

فهل يتخطى بيسيرو تحدي الإصابات بتغيير التشكيل أم يدفع بنفس تشكيل الجيش لمواجهة المحلة؟

ولكن في تلك الحالة سيظهر التحدي الثالث في وجه بيسيرو.

(3)

أمام الجيش الأهلي فاز بهدف عبد الله السعيد بعد خطأ من حارس المرمى والدفاع. وهو ما لا يضمنه الأهلي في لقاء المحلة.

فاعلية الأهلي الهجومية أمام الجيش لم تظهر بالشكل المطلوب. فالفريق غاب تماما عن منطقة الخطر في أول نصف ساعة من المباراة.

ثم اكتفى بتشكيل خطورة عن طريق العرضيات داخل منطقة الـ18. ودخول الأطراف لمنطقة الجزاء مع إهدار فرص سهلة.

الوضع اختلف كثيرا في الشوط الثاني وأصبح الاعتماد على الاختراق من العمق أكثر ولكن استمر إهدار الفرص.

غزل المحلة ظهر قويا من الناحية الدفاعية في لقاء سموحة بالجولة الأولى وهو ما ينتظر إن يظهر به أيضا أمام الأهلي.

وهنا تحدي جديد أمام بيسيرو ولاعبي الأهلي وهو ترجمة الفرص والتغيير من طريقة تشكيل خطورة على مرمى الخصم. الاعتماد على الأطراف والعمق والكرات الثابتة أيضا.

ولكن هنا يظهر التحدي الرابع في وجه بيسيرو.

(4)

أمام الجيش لم تظهر تدريبات بيسيرو للاعبي الفريق على استغلال الركلات الثابتة كما يجب أن تظهر.

بعيدا عن رأسية أحمد حجازي التي اصطدمت في العارضة.

ولكن الكرات الثابتة لم تظهر بالشكل المطلوب على الرغم من تركيز بيسيرو عليها خلال مرانه مع الفريق.

كذلك بالنظر لما يفعله بيسيرو بشكل دائم من كل الأندية التي دربها وهو استغلال الركلات الثابتة.

أمام الجيش ظهر الاعتماد بشكل أكبر على طول حجازي. ولكن لم يتثبت الأمر. فتارة يعتمد الأهلي على العرضيات على القائم القريب والذي لا يتواجد به حجازي. وتارة أخرى خارج الملعب تماما.

فهل يختلف الحال بالنسبة لمواجهة المحلة ويظهر استغلال الأهلي للركلات الثابتة؟

تحديات عديدة في انتظار الأهلي وبيسيرو أمام غزل المحلة. والإجابات تبدأ بالظهور مع تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء يوم الأحد.