حظك اليوم برج العذراء الإثنين 26/10/2015

حظك اليوم لبرج العذراء :

>

توقعات علماء الفلك:

مهنيًا: تستفيد اليوم من المعارف والعلاقات الشخصية فى مجال العمل، وتحتاج إلى إجراء العديد من الاتصالات التى تساعدك على تجاوز بعض الأزمات التى تواجهك فى العمل.>عاطفيًا: عليك بذل المزيد من الجهد من أجل تعميق العلاقة بينك وبين الحبيب، فربما تكون أحوالك معه غير مستقرة ولكنك قادر على استعادة الاستقرار مرة أخرى.>صحيًا: أنت اليوم فى حاجة إلى تناول الكثير من السوائل التى تخلص جسمك من السموم الموجودة به، وتقيك من الكثير من الأمراض.>العمل اليوم قد يكون صعبًا وتقف أمامك بعض العقبات وأنت فى حاجه ماسة إلى التغلب عليها وتحقيق النجاح، إرادتك القوية هى التى تحفزك وتدفعك إلى الإنجاز وتحقيق المزيد من النجاحات، حاول ألا تعتمد على الآخرين حتى تتمكن من مواجهة الأمور بنفسك.

أنت فى حاجة إلى التخلص من الكسل والخمول والاستمتاع بالحياة، فإذا أصررت على الاستسلام لذلك الوضع سوف تصاب بحالة من الاكتئاب الشديد، فحاول التركيز على أهدافك حتى تستطيع الحفاظ على النشاط والقوة.