حظك اليوم برج الدلو الإثنين 26/10/2015

كتب معتز زيدان



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حظك اليوم لبرج الدلو :

توقعات علماء الفلك:

>مهنيًا: حاول استغلال الفرص المتاحة أمامك للاستثمار فى العمل الخاص بك حتى يعود عليك بالفائدة، تحتاج إلى الاهتمام بالعملاء والحفاظ على تقديم الدعم لهم حتى تحافظ على مركزك فى مجال العمل.>عاطفيًا: تتعرض اليوم لبعض المفاجآت التى تثير حنينك وتحسن حالتك المزاجية، فحاول ألا تتخذ قرارًا عاطفيًا يؤثر على حياتك المهنية>صحيًا: قد تشعر اليوم ببعض الألم فى صدرك، احرص على زيارة الطبيب حتى تطمئن على حالتك الصحية.>سيكون هناك بعض التغييرات فى الخطط التى وضعتها لنفسك اليوم، خاصة الأمور التى تتعلق بالعائلة والأصدقاء، أنت شخص ذكى للغاية حيث لديك القدرة على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات مهما كانت صعوبتها.>تتميز بالهدوء والاتزان، فكلما كنت هادئًا وثابتًا لن يستطيع أى شخص أن ينال منك أو يشوش على أفكارك، ضع فى حسبانك أن الأشياء غير المتوقعة عادة ما تحدث.

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