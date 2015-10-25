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حظك اليوم برج العقرب الإثنين 26/10/2015

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حظك اليوم برج العقرب الإثنين 26/10/2015 حظك اليوم برج العقرب الإثنين 26/10/2015

لبرج العقرب:


>مهنيًا: تنتابك اليوم حالة نفسية سيئة وهذا الأمر يجعلك غير قادر على العمل خاصة الأمور الطارئة، واحرص على الحصول على إجازة سريعة عندما تحين الفرصة.
>عاطفيًا: تشعر اليوم بالسعادة الكبيرة نتيجة نجاحك فى استعادة الحبيب بعد أن كنت ستفقده، فاحرص على الاهتمام به واحذر من أن تضيعه مرة أخرى.
>صحيًا: ترى اليوم أنك على ما يرام وفى حالة أفضل من الفترة الماضية، ومع هذا فأنت تحتاج إلى تغيير الأجواء حتى تشعر بمزيد من التحسن.

توقعات علماء الفلك:


>عليك أن تتخذ القرار الحاسم بشأن العلاقات المهنية التى يتعين عليك أن تعمل من خلالها اليوم، لا تؤجل الأمر لأنه يعد دفعة للأمام بالنسبة لك ويساعدك على تحقيق إنجازات عديدة فى العمل، تنتظر اليوم بعض الأحداث المهمة التى تغير من بعض الأمور فى حياتك.

قد تشعر بالإحباط فى هذا اليوم فى الصباح بسبب تأخر أحد الزملاء عن مواعيد العمل الرسمية ما يساهم فى تعطل بعض الأمور، وربما تجد سبب تأخره غير مقنع تمامًا وترفض اعتذاره، ولكن فى المساء ستتحسن الأوضاع وتصبح أكثر مرونة فى التعامل مع الآخرين.

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مصر 365

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