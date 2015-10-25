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حظك اليوم برج الأسد الإثنين 26/10/2015

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حظك اليوم برج الأسد الإثنين 26/10/2015 حظك اليوم برج الأسد الإثنين 26/10/2015
لبرج الأسد:
>مهنيًا: حاول أن تتغاضى عن الإساءة التى تتعرض لها من الآخرين، حتى تحافظ على الانطباع المأخوذ عنك فى العمل وتتمكن من تحقيق التقدم.

عاطفيًا: على الرغم من المشكلات التى تمر بها فى العلاقة إلا أنه عليك أن تفهم أن صراحتك مع الحبيب قد تساعدك على تخطى هذه المشكلات وحلها وتجنب المزيد منها.

صحيا: احرص دائمًا على القيام بالتمارين الرياضية للحفاظ على اللياقة البدنية، والتمكن من استعادة الرشاقة والحيوية اللذين يساعدانك على تحمل المشقات.


>هناك شخص عزيز عليك يشعر بحالة سيئة ويحتاج إلى الرعاية، ليست أمرًا خطيرًا ولكنه يستحق المتابعة فحاول أن تقضى معه وقتًا لتشعره بأنك دائمًا بجواره، قد تجد اليوم مشكلة فى العلاقة حاول أن تتعمق فى التفكير من أجل الوصول إلى الحل المناسب.

حتى تصل إلى هدفك لابد أن تسلك طريقًا غير المعتاد اليوم، وإذا شعرت أن الطريق معوجًا لا تقلق فسوف تصل إلى ما تريد فى النهاية، وسوف تكتشف الجديد من خلال المرور بالتجارب الجديدة خلال هذه الفترة.

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مصر 365

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