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حظك اليوم برج القوس الإثنين 26/10/2015

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حظك اليوم برج القوس الإثنين 26/10/2015 حظك اليوم برج القوس الإثنين 26/10/2015

لبرج القوس:
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مهنيًا: اليوم ليس مثاليًا فى العمل، ومن الوارد أن تواجه الكثير من العقبات خلال أداء المهام، ولكن لا تقلق فسوف تتمكن من تجاوز كل العقبات.
>عاطفيًا: سوف تكون أحوالك مع الحبيب على ما يرام ولكن احرص على أن تبتعد عن كل ما يثير انفعاله، خاصة أنك تعرف كيف تفعل ذلك.
>صحيًا: أنت تضغط كثيرًا على نفسك فى إنجاز المهام وهذا يبدو أمرًا سيئًا ومضرًا بحالتك الصحية، حاول أن تنتبه لنفسك ولا تحمل أكثر من طاقتك.

توقعات علماء الفلك:
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أنت أكثر قدرة اليوم على النظر إلى الأمور بشكل أعمق فى العديد من العلاقات التى ترتبط بها، وتمتلك القدرة على إدراك سلوك الأشخاص من حولك وفهمها بشكل أفضل، احرص على التخلص من الأمور التى تشغلك وحاول توجيه كل طاقتك إلى العمل لإنجاز ما تريد وتحقق أهدافك.

على الرغم من تفاؤلك إلا أنك ما زلت تشعر بالقلق جراء توتر علاقتك مع الحبيب، توقع اليوم شيئًا مثيرًا فى أجواء تلك العلاقة، وكن صبورًا حتى تحصل على الاستقرار تدريجيًا وتتخلص من الضغوط وسوف تصبح الأمور فى صالحك.

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مصر 365

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