أخبار عاجلة

للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الميزان الإثنين 26/10/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 26/10/2015 حظك اليوم برج الميزان الإثنين 26/10/2015

لبرج الميزان:
>

مهنيًا: ربما تواجهك اليوم بعض المشكلات فى مجال العمل، حاول اتخاذ بعض القرارات الصائبة التى تساعدك على تعديل الأوضاع، ولا تتردد فى طلب النصيحة من الزملاء.
>عاطفيًا: الأمور بينك وبين الحبيب معقدة للغاية فحاول أن تصلح الأمور سريعًا قبل تطور الموقف للأسوأ، الأمر لا يستحق المكابرة فبكلمات بسيطة ستتمكن من حل المشكلة
>صحيًا: قد تصاب ببعض الإرهاق الجسدى اليوم نتيجة تحمل الكثير من المسئوليات فوق جهدك الطبيعى، حاول أن تحصل على بعض الوقت للراحة حتى لا يتأثر أداؤك.

توقعات علماء الفلك:
>

الحياة فى منزلك تحتاج إلى الاهتمام فى الفترة الحالية، فى حيت سيطرة العمل على كل أوقاتك، عليك أن تقضى بعض الأوقات مع أسرتك حتى لا ينتابهم الشعور بالملل، وأيضًا من أجل الحفاظ على استقرار حالتك المزاجية التى هى فى أفضل حالاتها.

ستشعر اليوم بالتفاؤل والحماس وسوف يلاحظ هذه الحالة كل من هم فى محيطك، انظر للحياة نظرة إيجابية تمكنك من تحدى الصعاب والتغلب على العقبات التى قد تواجهك، فالأمور اليوم تسير فى صالحك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى