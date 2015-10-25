حظك اليوم: توقعات الأبراج ليوم الإثنين 26/10/2015

حظك اليوم لبرج الأسد:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: حاول أن تتغاضى عن الإساءة التى تتعرض لها من الآخرين، حتى تحافظ على الانطباع المأخوذ عنك فى العمل وتتمكن من تحقيق التقدم.>عاطفيًا: على الرغم من المشكلات التى تمر بها فى العلاقة إلا أنه عليك أن تفهم أن صراحتك مع الحبيب قد تساعدك على تخطى هذه المشكلات وحلها وتجنب المزيد منها.>صحيا: احرص دائمًا على القيام بالتمارين الرياضية للحفاظ على اللياقة البدنية، والتمكن من استعادة الرشاقة والحيوية اللذين يساعدانك على تحمل المشقات.هناك شخص عزيز عليك يشعر بحالة سيئة ويحتاج إلى الرعاية، ليست أمرًا خطيرًا ولكنه يستحق المتابعة فحاول أن تقضى معه وقتًا لتشعره بأنك دائمًا بجواره، قد تجد اليوم مشكلة فى العلاقة حاول أن تتعمق فى التفكير من أجل الوصول إلى الحل المناسب.

حتى تصل إلى هدفك لابد أن تسلك طريقًا غير المعتاد اليوم، وإذا شعرت أن الطريق معوجًا لا تقلق فسوف تصل إلى ما تريد فى النهاية، وسوف تكتشف الجديد من خلال المرور بالتجارب الجديدة خلال هذه الفترة.

حظك اليوم لبرج الثور:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: تمر اليوم فى العمل بفترات متوترة تحتاج إلى بعض القرارات والخطوات الضرورية من أجل القدرة على مواجهة التقلبات.>عاطفيًا: انشغالك فى العمل يلهيك عن أداء الواجبات التى ينتظرها الشريك، حاول ألا تترك العمل يسيطر على حياتك وإلا سوف تتعرض حالتك العاطفية للخطر.>صحيًا: احذر من تناول السكريات والحلويات حتى لا تسبب لك الكثير من المشاكل الصحية، احرص دائمًا على الحفاظ على صحتك مستقرة.هناك مشكلة فى مجال العمل قد يأتى حلها عن طريق التراضى بينك وبين الطرف الآخر، فقد تواجه اليوم نوعًا من التمرد بسبب قرار خاطئ يجعلك والمحيطين مستاءين من الأوضاع، المهام المتراكمة ستسبب لك الضغوط العصبية فحاول الانتهاء منها لترتاح.

تمتلك اليوم الرغبة القوية فى إنجاز المهام المطلوبة منك فى العمل وفى المنزل بأبسط الطرق التى كنت تستخدمها قديمًا، حيث تراها مريحة وغير معقدة، وقد تشعر بنوع من الفوضى فى الحياة العاطفية وخاصة فى فترة الظهيرة.

حظك اليوم لبرج الجدى:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: ستجد اليوم من يساعدك على تجاوز العقبات التى تعترضك فى مجال العمل، وقد يكون أحد الأصدقاء يرد لك معروفًا قديمًا قد قمت به معه.>عاطفيًا: الحبيب الحقيقى هو من يساعدك على نسيان الماضى والتفرغ للمستقبل الواعد معه، وعلى الرغم من الحنين الذى تشعر به إلا أنه الوقت المناسب للسيطرة على تلك المشاعر.>صحيًا: تزداد عليك الضغوط اليوم بسبب حالة القلق والتوتر التى تنتابك، وهذا الأمر يشكل خطرًا على حالتك الصحية، حاول التخلص من الانزعاج حتى تصبح فى حال أفضل.يجب أن تكون أكثر حرصًا على الصعيد المادى ولا تنفق الكثير من الأموال على الأولاد فى الأمور غير المهمة، واليوم هو الفرصة لمناسبة للتخلص من بعض الأمور والعادات القديمة، حياتك مليئة بالعقبات فحاول اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية التى تمكنك من التخلص منها.

تتخذ قراراتك بحسم وثقة فى هذا اليوم، ولا تلتفت إلى ردود أفعال الآخرين الذين يحاولون إشعارك بالاضطراب، البعض ممن حولك لديهم القدرة على الاهتمام بأنفسهم، فأنت من تحتاج إلى الرعاية منهم وليس العكس.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: تسير الأمور فى العمل اليوم على عكس ما كنت تتوقع، وربما تتلقى اليوم بعض التوبيخ من رؤسائك بسبب تباطؤك فى إنجاز المهام التى أوكلت إليك، حاول أن تصلح الأمور سريعًا.>عاطفيًا: تشعر اليوم بإحساس رائع نتيجة وقوف الحبيب بجانبك فى المشكلة التى تمر بها، وهذا الأمر يزيد من استقرار العلاقة بينكما>صحيًا: قد ينتابك اليوم الشعور بالحالة النفسية السيئة التى قد تؤثر سلبيا على صحتك، حاول أن تتخلص منها حتى لا تسوء الأمور أكثر من ذلك.لابد أن تتعامل مع الأشخاص المحيطين بنوع من التواضع وابتعد عن الغطرسة والتكبر، فأنت ممن يلتف حولهم الناس من أجل الحصول على النصيحة أو التحفيز، حاول أن تتناسى الظروف التى مررت بها سابقًا وركز على الفترة المقبلة حتى تتمكن من مواصلة التقدم.

قد تواجه بعض المشكلات التى تجعلك تستشيط غضبًا وتعكر صفو حالتك المزاجية، حاول أن تصل إلى حل تلك المشكلات بحالة من الهدوء حتى لا تزيد الأمور سوءًا.

حظك اليوم لبرج الحمل:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: المصروفات الكثيرة التى قمت بها فى الفترة الأخيرة ليست فى صالحك، فقد تعانى من أزمة مالية تحتاج إلى تقييد نفقاتك حتى تتمكن من تجاوزها.>عاطفيًا: حاول أن تجرب الحوار والنقاش مع الحبيب فهو سيساعدك على حل المشكلات التى تطرأ بينكما، واحرص على أن تفكر بطريقة إبداعية لتفاجئ الحبيب.>صحيًا: قد تعانى اليوم من الإرهاق بسبب العمل الكثير الذى قمت بإنجازه، أنت فى حاجة إلى الراحة حتى تستعيد نشاطك.ينبغى على الأزواج من برج الحمل أن يستمتعوا باليوم حيث إنهم يشعرون بالتوازن وقادرون على التعاون فى المشروعات الخاصة بهم، أما عن العازب فى برج الحمل فسوف يشعر بأن فى الحياة أمور أكثر أهمية من مجرد البحث عن شريك، ويجب على الحمل أن يشاركوا قوتهم الداخلية مع القوة الخارجية لتدعمهم وتساعدهم على تحقيق النجاح بسرعة.

يجب استغلال طاقتك أيها الحمل فى الأنشطة المفيدة، ولا تتعجب عندما ترى نفسك كالطائرة الورقية التى تعلو فى السماء وتسقط مرة واحدة، احرص على استخدام الحكمة فى إدارة الأمور حتى تستطيع النهوض واستمرار التقدم نحو تحقيق الأهداف.

حظك اليوم لبرج الحوت:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: تشعر بعدم الاستقرار فى الحالة المادية وتبحث عن مصدر دخل آخر فى ظل المسئوليات الواقعة عليك، حاول أن تبحث عن عمل لا يسبب لك ضغوطًا عصبية.>عاطفيًا: عليك أن تتخذ بعض القرارات الصائبة التى تساعدك على إصلاح ما أفسدته فى العلاقة مع الحبيب، حاول أن تقترب من الشريك ليشعر منك بالحنان ويتناسى أخطاءك.>صحيًا: تعانى اليوم من وعكة صحية طفيفة ولكنها تحتاج إلى الرعاية والاهتمام حتى لا تزيد حالتك الصحية سوءا.اليوم ممتاز للاستثمار وزيادة الدخل ما يضفى السعادة على أفراد الأسرة، وقد تتلقى خبرًا عن أرباح إضافية من المشروعات الخاصة التى تشارك فيها بعض الأصدقاء، احرص على التحلى بالقوة والعزيمة حتى تتمكن من تجاوز المخاوف التى قد تواجهك فى المستقبل.

لابد أن تمتلك العديد من الخطط البديلة ولا تعتمد على خطة واحدة، وقد تفكر اليوم فى تغيير ديكور غرفتك وتبديله بالجديد الذى يتناسب مع أفكارك وأسلوبك، أفعالك الإيجابية قد تجعلك شخصًا مثاليًا فى نظر العديد من المحيطين بك.

حظك اليوم لبرج الدلو :

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توقعات علماء الفلك:

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حظك اليوم لبرج السرطان:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: حاول استغلال الفرص المتاحة أمامك للاستثمار فى العمل الخاص بك حتى يعود عليك بالفائدة، تحتاج إلى الاهتمام بالعملاء والحفاظ على تقديم الدعم لهم حتى تحافظ على مركزك فى مجال العمل.>عاطفيًا: تتعرض اليوم لبعض المفاجآت التى تثير حنينك وتحسن حالتك المزاجية، فحاول ألا تتخذ قرارًا عاطفيًا يؤثر على حياتك المهنية>صحيًا: قد تشعر اليوم ببعض الألم فى صدرك، احرص على زيارة الطبيب حتى تطمئن على حالتك الصحية.سيكون هناك بعض التغييرات فى الخطط التى وضعتها لنفسك اليوم، خاصة الأمور التى تتعلق بالعائلة والأصدقاء، أنت شخص ذكى للغاية حيث لديك القدرة على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات مهما كانت صعوبتها.>تتميز بالهدوء والاتزان، فكلما كنت هادئًا وثابتًا لن يستطيع أى شخص أن ينال منك أو يشوش على أفكارك، ضع فى حسبانك أن الأشياء غير المتوقعة عادة ما تحدث.مهنيًا: حاول أن تنال ثقة الرؤساء فى مجال العمل من خلال بذل المزيد من الجهد فى إنجاز المهام، وهذا يساعدك على الوصول إلى ما كنت تحلم به.>عاطفيًا: ترى بعض العلامات التى ظهرت مؤخرًا فى العلاقة العاطفية بينك وبين الشريك تزعجك، حاول مراجعة الأمور والتأكد منها قبل البدء فى التحدث معه.>صحيًا: استثمر وقت الفراغ فى الحصول على الراحة التى تحتاج إليها، حتى تستطيع الاستمتاع باللياقة البدنية والنشاط والحيوية.مواقفك تجاه المال والثورة وغيرها من الأمور تتخذ طريقًا نحو الأفضل، وتعرضك للخسارة من قبل سيعلمك مبادئ ودروس حياتية جديدة تساعدك على تلافى الخسارة والحفاظ على ثروتك وكيفية إدارتها، كن متفائلاً فعلى الرغم من التعقيدات التى تمر بها إلا أنك ستتمكن من إنجاز المهام وتحقيق النجاح.

لست مضطرًا اليوم إلى ترشيد الاستهلاك فى كل الأمور فهناك الكثير من الأمور التى تحدث فى الحياة بدون تفسير منطقى، ولعلك تجد فى النهاية أن تلك المواقف هى الأكثر متعة وإثارة على الإطلاق.

حظك اليوم لبرج العذراء :

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: تستفيد اليوم من المعارف والعلاقات الشخصية فى مجال العمل، وتحتاج إلى إجراء العديد من الاتصالات التى تساعدك على تجاوز بعض الأزمات التى تواجهك فى العمل.>عاطفيًا: عليك بذل المزيد من الجهد من أجل تعميق العلاقة بينك وبين الحبيب، فربما تكون أحوالك معه غير مستقرة ولكنك قادر على استعادة الاستقرار مرة أخرى.>صحيًا: أنت اليوم فى حاجة إلى تناول الكثير من السوائل التى تخلص جسمك من السموم الموجودة به، وتقيك من الكثير من الأمراض.العمل اليوم قد يكون صعبًا وتقف أمامك بعض العقبات وأنت فى حاجه ماسة إلى التغلب عليها وتحقيق النجاح، إرادتك القوية هى التى تحفزك وتدفعك إلى الإنجاز وتحقيق المزيد من النجاحات، حاول ألا تعتمد على الآخرين حتى تتمكن من مواجهة الأمور بنفسك.

أنت فى حاجة إلى التخلص من الكسل والخمول والاستمتاع بالحياة، فإذا أصررت على الاستسلام لذلك الوضع سوف تصاب بحالة من الاكتئاب الشديد، فحاول التركيز على أهدافك حتى تستطيع الحفاظ على النشاط والقوة.

حظك اليوم لبرج العقرب:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: تنتابك اليوم حالة نفسية سيئة وهذا الأمر يجعلك غير قادر على العمل خاصة الأمور الطارئة، واحرص على الحصول على إجازة سريعة عندما تحين الفرصة.>عاطفيًا: تشعر اليوم بالسعادة الكبيرة نتيجة نجاحك فى استعادة الحبيب بعد أن كنت ستفقده، فاحرص على الاهتمام به واحذر من أن تضيعه مرة أخرى.>صحيًا: ترى اليوم أنك على ما يرام وفى حالة أفضل من الفترة الماضية، ومع هذا فأنت تحتاج إلى تغيير الأجواء حتى تشعر بمزيد من التحسن.عليك أن تتخذ القرار الحاسم بشأن العلاقات المهنية التى يتعين عليك أن تعمل من خلالها اليوم، لا تؤجل الأمر لأنه يعد دفعة للأمام بالنسبة لك ويساعدك على تحقيق إنجازات عديدة فى العمل، تنتظر اليوم بعض الأحداث المهمة التى تغير من بعض الأمور فى حياتك.

قد تشعر بالإحباط فى هذا اليوم فى الصباح بسبب تأخر أحد الزملاء عن مواعيد العمل الرسمية ما يساهم فى تعطل بعض الأمور، وربما تجد سبب تأخره غير مقنع تمامًا وترفض اعتذاره، ولكن فى المساء ستتحسن الأوضاع وتصبح أكثر مرونة فى التعامل مع الآخرين.

حظك اليوم لبرج القوس:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: اليوم ليس مثاليًا فى العمل، ومن الوارد أن تواجه الكثير من العقبات خلال أداء المهام، ولكن لا تقلق فسوف تتمكن من تجاوز كل العقبات.>عاطفيًا: سوف تكون أحوالك مع الحبيب على ما يرام ولكن احرص على أن تبتعد عن كل ما يثير انفعاله، خاصة أنك تعرف كيف تفعل ذلك.>صحيًا: أنت تضغط كثيرًا على نفسك فى إنجاز المهام وهذا يبدو أمرًا سيئًا ومضرًا بحالتك الصحية، حاول أن تنتبه لنفسك ولا تحمل أكثر من طاقتك.أنت أكثر قدرة اليوم على النظر إلى الأمور بشكل أعمق فى العديد من العلاقات التى ترتبط بها، وتمتلك القدرة على إدراك سلوك الأشخاص من حولك وفهمها بشكل أفضل، احرص على التخلص من الأمور التى تشغلك وحاول توجيه كل طاقتك إلى العمل لإنجاز ما تريد وتحقق أهدافك.

على الرغم من تفاؤلك إلا أنك ما زلت تشعر بالقلق جراء توتر علاقتك مع الحبيب، توقع اليوم شيئًا مثيرًا فى أجواء تلك العلاقة، وكن صبورًا حتى تحصل على الاستقرار تدريجيًا وتتخلص من الضغوط وسوف تصبح الأمور فى صالحك.

حظك اليوم لبرج الميزان:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: ربما تواجهك اليوم بعض المشكلات فى مجال العمل، حاول اتخاذ بعض القرارات الصائبة التى تساعدك على تعديل الأوضاع، ولا تتردد فى طلب النصيحة من الزملاء.>عاطفيًا: الأمور بينك وبين الحبيب معقدة للغاية فحاول أن تصلح الأمور سريعًا قبل تطور الموقف للأسوأ، الأمر لا يستحق المكابرة فبكلمات بسيطة ستتمكن من حل المشكلة>صحيًا: قد تصاب ببعض الإرهاق الجسدى اليوم نتيجة تحمل الكثير من المسئوليات فوق جهدك الطبيعى، حاول أن تحصل على بعض الوقت للراحة حتى لا يتأثر أداؤك.الحياة فى منزلك تحتاج إلى الاهتمام فى الفترة الحالية، فى حيت سيطرة العمل على كل أوقاتك، عليك أن تقضى بعض الأوقات مع أسرتك حتى لا ينتابهم الشعور بالملل، وأيضًا من أجل الحفاظ على استقرار حالتك المزاجية التى هى فى أفضل حالاتها.

ستشعر اليوم بالتفاؤل والحماس وسوف يلاحظ هذه الحالة كل من هم فى محيطك، انظر للحياة نظرة إيجابية تمكنك من تحدى الصعاب والتغلب على العقبات التى قد تواجهك، فالأمور اليوم تسير فى صالحك.