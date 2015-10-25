3 أسباب قد تجبر جارسيا على إبقاء صلاح على مقاعد البدلاء أمام فيورنتينا

هل يلعب محمد صلاح مباراة روما وفيورنتينا؟ هو السؤال الأبرز خلال الفترة الحالية وذلك قبل لقاء الفريقين يوم الأحد.

ويواجه روما منافسه فيورنتينا يوم الأحد في تاسع جولات الدوري الإيطالي على ملعب أرتيميو فرانكي.

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ويعود صلاح للملعب الذي شهد تألقه مع فريق مدينة فلورنسا في النصف الثاني من الموسم الماضي مع الفيولا.

ولكن هل يلعب صلاح المباراة بشكل أساسي أم يبقى على دكة البدلاء؟

وحسبما أشارت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية في تقرير لها فإن المدير الفني لروما رودي جارسيا قد يبقي على صلاح على دكة البدلاء خلال المباراة.

ويستعرض FilGoal.com 3 أسباب قد تبقي صلاح على دكة بدلاء روما أمام فيورنتينا.

صافرات الاستهجان

من المتوقع أن يلاقي صلاح استقبالا عدائيا للغاية من جمهور فيورنتينا عن طريق إطلاق صافرات الاستهجان ضده حينما ينزل لملعب المباراة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها لصلاح لذلك الموقف خلال مسيرته الكروية.

ومن المحتمل أن يتخوف جارسيا من الدفع باللاعب المصري وتأثره بمعاملة جماهير فيورنتينا العنيفة مما يجعله لا يقدم الأداء المنتظر منه في المباراة خاصة وأن الفائز منهما سيتصدر جدول الدوري الإيطالي.

تألق فالكي

من المتوقع أن يعود إدين دجيكو لقيادة هجوم روما بعد شفائه من الإصابة كما أشارت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت".

وفي ظل قيادة دجيكو للهجوم فمن المتوقع أن يكون بجواره على الرواقين الإيفواري جيرفينيو وإياجو فالكي في ظل تألق الأخير وتسجيله لهدف في مباراة باير ليفركوزن فور مشاركته كبديل لصلاح نفسه.

الإرهاق والدربي

بعد لقاء فيورنتينا سيخوض روما أربع مباريات صعبة للغاية سواء في الدوري الإيطالي أو دوري الأبطال وذلك في خلال أسبوعين فقط.

فبعد لقاء فيورنتينا يواجه روما فريق أودينيزي يوم الأربعاء المقبل بملعبه ثم يواجه بعدها إنتر ميلان في جوسيبي مياتزا.

وبعد ذلك بأربعة أيام يستضيف باير ليفركوزن في لقاء يحسم بشكل كبير موقف روما من التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل ملاقاة لاتسيو في الدربي.

ولعب صلاح حتى الآن في كل مباريات روما الـ11 التي خاضوها خلال الموسم الجاري بواقع 831 دقيقة من أصل 990 ممكنة في كل المسابقات.

ومقارنة صلاح بفالكي فاللاعب الإسباني خاض 431 دقيقة أقل من صلاح، لذا قد يفكر رودي جارسيا في إراحة صلاح استعدادا للفترة الصعبة المقبلة.