إسعاد الموظفين يحقق جودة الخدمات

تفقد اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، صباح يوم الخميس الماضي، قطاع الموارد البشرية والمالية في إقامة دبي، وذلك ضمن جولة التفتيش السنوي.

واطلع على نتائج مؤشر إسعاد الموظفين، موجهاً بضرورة التركيز على رفع مستويات مؤشر إسعاد الموظفين لدى جميع العاملين في الإدارة، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما سيضمن تحقيق رؤية القيادة في إسعاد الناس.

وأشاد بالدور الذي يؤديه قسم الطاقة الإيجابية للإسهام في تهيئة البيئة للإبداع الوظيفي، ومن جانب آخر، امتدح دور قسم الرعاية الصحية لتوفيرهم البيئة الصحية لجميع الموظفين، من خلال برامج التطعيم الوقائي والبرامج التثقيفية الصحية المتزامنة مع مواقيت المبادرات الصحية العالمية.

واستمع إلى العميد عوض محمد العويم، مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية، الذي عرض كل ما حققه القطاع من إنجازات خلال العام.

تجهيزات

كما استمع اللواء المري، خلال الجولة، إلى شرح من الرائد سعيد المري، مدير إدارة الخدمات والتجهيزات، عن المشاريع القائمة والمشاريع المستقبلية للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ونتائج البرامج الإلكترونية المطبقة لدى إدارة الخدمات، مثل نظام تتبع المركبات الذي يضمن الاستخدام الأمثل للمركبات، ونظام متابعة المركبات الذي يحتوي على البيانات ومواعيد الصيانة.

إنجازات

وقد تضمنت معايير التفتيش نسبة إنجاز الخطط التشغيلية، ومؤشر إسعاد الموظفين والاحتياجات الوظيفية، إضافة إلى 30 معياراً من معايير التفتيش السنوي للقطاع.

وقام اللواء المري بجولة ميدانية لإدارة ومواقع عمل الموظفين في قطاع الموارد البشرية والمالية للاطلاع على سير العمل، واستمع إلى آراء الموظفين وأفكارهم، وحضهم على تقديم الأفضل دائماً...

كما دشن قاعات التدريب الجديدة في مبنى إدارة التدريب وتطوير الأداء التي تم تطويرها بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة التي سيتم من خلالها تدريب موظفي إقامة دبي وتطوير أدائهم.

واستمع اللواء المري من الرائد ياسر الخنبولي، مدير إدارة التدريب وتطوير الأداء، لشرح مفصل عن التجهيزات الحديثة التي تمت إضافتها إلى قاعات التدريب، والتي بدورها ستعزز من قيمة العملية التدريبية وتطوير الأداء.

ورافق اللواء المري، في جولته، كل من الرائد عيسى أحمد شاهين، نائب مساعد المدير للموارد البشرية والتدريب، وخالد عبد الكريم، نائب مساعد المدير للموارد المالية والخدمات.

برامج تدريبية

أكد اللواء محمد المري ضرورة ربط البرامج التدريبية بالمسارات الوظيفية للموظفين، وذلك ليتمكن الموظفون من الاستفادة الكاملة من الدورات التدريبية، ومن تطبيق ما تم تعلمه من قبلهم على أرض الواقع.

وأثنى على أداء الموظفين في إقامة دبي الذين لا يألون جهداً في عملهم، مؤكداً أهمية العمل بروح الفريق الواحد، لما له من أهمية في تطوير العمل وتحسين الأداء.