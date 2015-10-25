حميد النعيمي يتفقد مشروع الزوراء

تفقد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس، سير العمل في مشروع الزوراء، الصرح العمراني الذي يعد من المشروعات الضخمة المقامة على شبه جزيرة طبيعية خلابة على ساحل إمارة عجمان.

رافق سموه في الجولة التفقدية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وحمد بن غليطة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين، الذين استمعوا إلى شرح وافٍ عن هذا المشروع العصري.

تطوير

واطلع سموه ومرافقوه خلال زيارة مشروع الزوراء، الذي تشرف على تطويره شركة «سوليدير»، على المفهوم التصميمي والنهج التطويري الفريدين للمشروع، الذي يجمع بين سحر الطبيعة وأجمل المرافق العصرية لتوفير بيئة سكنية استثنائية في فخامتها ورقيها.

كما استمع الجميع إلى نبذة مختصرة حول أهمية المشروع الذي يمتد على مساحة 5,4 ملايين متر مربع ويحتل موقعاً متفرداً مستقلاً عن المنطقة المحيطة به، مع إطلالات رائعة على أشجار المانجروف الطبيعية والواجهة البحرية.

ويحتوي المشروع على واجهة بحرية تمتد على 12 كيلومتراً وشواطئ رملية تمتد على 1,6 كيلومتر وملعب للغولف، ويتخلل المشروع ما يزيد على مليون متر مربع من أشجار المانجروف الطبيعية، حيث تم تخصيص 60% من مساحته لحماية هذه الأشجار إضافة إلى المساحات العامة.