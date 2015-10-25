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إضافة نوعية لتواصل القادة مع شعوبهم

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إضافة نوعية لتواصل القادة مع شعوبهم إضافة نوعية لتواصل القادة مع شعوبهم

ثمّن حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لـ«مجلس محمد بن راشد الذكي» ليشكل إضافة نوعية لكيفية تواصل القادة مع شعوبهم لما فيه مصلحة الوطن ورفاهية المواطنين والمقيمين، معتبراً أن سموه يثبت للعالم من خلال هذا المجلس مجدداً كيف يمكن لمسيرة التطوير أن تستمر وتتعزز، متيحاً لجميع فئات المجتمع إمكانية المشاركة والمساهمة عبر طرح الأفكار والآراء.

وأضاف بوعميم أن إشراف سموه المباشر على هذا المجلس الفريد من نوعه والمتميز في فكرته، يعكس التزام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بريادة دبي، وعزمه على تحقيق رؤيته بأن تكون دبي المدينة الأذكى عالمياً، مشيراً إلى أن فكرة المجلس مبتكرة بجمعه بين الأفكار والتكنولوجيا الحديثة.

وأكد بوعميم أن غرفة دبي ستتكامل جهودها مع الجهات المعنية لتطبيق أفكار وتوصيات هذا المجلس الذي يطرح طريقة تفاعلية للتواصل بين المسؤولين والجمهور من العملاء، معتبراً أن هذا التواصل الفعّال سيحفز الغرفة على استكمال جهودها في تلبية متطلبات مجتمع الأعمال، والعمل على تعزيز تنافسيته ومكانته كمجتمع أعمال ذكي ومواكب لمسيرة التنمية المستدامة في إمارة دبي.

 

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