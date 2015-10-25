تحولات دبي الرقمية نماذج يحتذي بها العالم

أكدت فعاليات اقتصادية مساندتها معركة النهضة المستمرة التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تتيح مبادراته في مجال التحول الرقمي صنع نماذج في العمل الحكومي العام يحتذي بها العالم، ناهيك عن كونها خطوات عملية تتيح أمام طيف متنوع الإسهام بأفكارهم المبدعة، ليرسموا صورة مشرقة لحكومة المستقبل والبلد الأذكى.

ورأت قيادات اقتصادية أن إطلاق مجلس محمد بن راشد الذكي يكمّل مجالسه التقليدية العامرة التي لطالما كانت وستبقى ملتقى ومنبراً لكل المفكرين والعقلاء..

كما يؤكد التزام قيادتنا الرشيدة بجعل إمارة دبي المدينة الأذكى عالمياً، من خلال تسخير التكنولوجيا وتوفيرها منصةً للمشاركة بالأفكار الخلاقة والمبدعة التي من شأنها فتح مجالات التواصل بين الحكومة وشعب دولة الإمارات من مقيمين وزوار ومحبين، وحِرص الحكومة بكل دوائرها ومؤسساتها على الاستماع منهم إلى احتياجاتهم ومشكلاتهم، وإشراكهم في المشورة والعمل.

منصة متكاملة

ثمّن أحمد بن حميدان، نائب المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي، المدير العام لحكومة دبي الذكية، إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «مجلس محمد بن راشد الذكي» منصةً متكاملة لتلقي الأفكار والاقتراحات والملاحظات بإشراف سموه المباشر.

وقال سعادته: «يأتي قرار صاحب السمو إطلاق مجلسه الذكي تفعيلاً عملياً لمبادرة سموه بالعمل للوصول بدبي لتكون المدينة الأذكى عالمياً، حيث سيشكّل هذا المجلس حاضنة على مدار الساعة للأفكار المبتكرة أمام الجميع، للإدلاء بآرائهم وأفكارهم التي ستكون محل تقدير واهتمام شخصي من سموه لبناء المدينة الأفضل والأذكى عالمياً».

إسهام

وأضاف بن حميدان: «لطالما كانت دبي مدينة الأمن والأمان التي تفتح أبوابها للجميع من مختلف الجنسيات والأعراق، وسموه بهذه المبادرة إنما يعلن عن بدء خطوات عملية تتيح أمام هذا الطيف الواسع والمتنوع ممن يقطنون في ربوع دبي أن يسهموا أيضاً بأفكارهم المبدعة على قدم المساواة مع أهلها، ليرسموا معاً صورة مشرقة لحكومة المستقبل والبلد الأذكى الذي يرغبون في العيش فيه..

ليمنحهم مزيداً من الرضا والسعادة وهم يستشعرون كيف منحتهم القيادة الحكيمة الواعية الفرصة الحقيقية ليسهموا في بناء هذه المدينة حسب رغباتهم واحتياجاتهم، من دون قيود ولا حواجز..

حيث من لم يستطع الوصول إلى القيادة من خلال المجالس التقليدية، فدونه المجالس الذكية مشرعة أبوابها على الدوام أمام الجمهور من مواطنين ومقيمين وزائرين ومحبين، للإسهام في أن تكون دبي الأذكى عالمياً والأسرع تطوراً».

تطوير

وأشار إلى أن استراتيجية حكومة دبي الذكية تعتمد إشراك الجمهور، والأخذ بآرائهم في تطوير الخدمات والتطبيقات الحكومية الذكية منهجاً لها، من خلال «مختبر تصميم تجربة المتعامل» الذي عرض نتائج نوعية لتلك التجربة أمام المهتمين خلال أسبوع جيتكس للتقنية الذي انتهى الخميس الماضي، مؤكداً أن حكومة دبي الذكية ستحرص على دعم مجلس سموه الذكي من خلال مجلسها الاستشاري وخطتها الاستراتيجية والقنوات الذكية المبتكرة التي توفرها.

نمو

أشاد الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «مجلس محمد بن راشد الذكي» الذي من شأنه أن يقود إمارة دبي والدولة عموماً نحو المزيد من النمو والازدهار.

وقال: «لطالما كان سموه رائداً في إطلاق المبادرات المبتكرة ذات الرؤى المستقبلية التي تؤدي دوراً حيوياً في تطوير الإمارة ومؤسساتها على الصُّعُد كافة.

كما يأتي إطلاق مجلس محمد بن راشد الذكي ليؤكد التزام قيادتنا الرشيدة بجعل إمارة دبي المدينة الأذكى عالمياً، من خلال تسخير التكنولوجيا وتوفيرها منصةً للمشاركة بالأفكار الخلاقة والمبدعة التي من شأنها فتح مجالات التواصل بين الحكومة وشعب دولة الإمارات من مقيمين وزوار ومحبين».

مسيرة

وأضاف: «أن هذه المبادرة تأتي سيراً على الخطى التي بدأها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، الذي كان قد أسس مجلساً يستقبل فيه المواطنين والمقيمين للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم، بما يصب في مصلحة إمارة دبي في شتى المجالات.

وتأتي هذه المبادرة الذكية اليوم، لتشرك المزيد من المواطنين والمقيمين ومحبي إمارة دبي في مسيرة تطورها، ولتمنحهم حس المسؤولية للمبادرة والارتقاء بأفكارهم الإبداعية، بما يؤول بالخير عليهم وعلى الإمارة».

الأبواب المشرعة

قال عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مجال التحول الرقمي، سوف تصنع نماذج يُحتذى بها في العمل الحكومي العام في العالم.

ولفت آل صالح إلى أن الإعلان عن إطلاق مجلس سموّه الذكي يشرع مزيداً من الأبواب أمام الأفكار البناءة والرؤى النيّرة التي من شأنها تمهيد الطريق أمام الارتقاء بدبي، ودفع عجلة تقدمها كي تصبح المدينة الفضلى عالمياً، معرباً عن اعتقاده بأن دبي لم تصل إلى ما وصلت إليه إلا بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة وحكمتها ورؤيتها المستنيرة.

خبرات

وأضاف المدير العام لدائرة المالية: «تراكم الخبرات والمعارف يقدّم أعظم إسهام في بناء الأمم، وكأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من خلال حرصه على الرقمنة، يُفسح المجال أمام «المستشار» الموجود في كل إنسان من أولي الألباب، للتواصل مع مجلس سموه الذكي الذي جاء ليكمّل مجالسه التقليدية العامرة التي لطالما كانت وستبقى ملتقى ومنبراً لكل المفكرين والعقلاء».

جنود أوفياء

وقال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، معلّقاً على مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، «مجلس محمد بن راشد الذكي»:

«بعد أن أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرته الجديدة التي أطلق عليها «مجلس محمد بن راشد الذكي»، يكون قد وضعنا أمام التحدي الحقيقي لمواكبة التطورات العالمية».

من خلال دائرتنا «أراضي دبي»، سنكون من أوائل المناصرين، وفي طليعة الداعمين لرؤية سموه، وسنحرص خلال السنوات المقبلة على تقديم صورة مشرقة للإمارة، من خلال توفير أذكى الخدمات وأرقى التطبيقات لمتعاملينا، لكي نبهر العالم بالرقي والتقدم الذي وصل إليه قطاع التنظيم العقاري في دبي.

وبحمد الله، ثم بفضل إلهام سموه، لنا قد وصلنا إلى مرحلة متقدمة، ولن نركن إلى ما أنجزناه طوال السنوات الماضية.إننا إذ عاهدنا سموه على أن نظل ذراعاً بنّاءة وعاملة لدعم خطط دبي المتواصلة ورؤيتها الذكية، سنبقى جنوداً أوفياء ومخلصين في معركة النهضة المستمرة التي يقودها سموه.

آفاق

قال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لـ«دو»: «نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على إطلاق مبادرة مجلس محمد بن راشد الذكي الرائدة والسباقة التي من شأنها أن تفتح الآفاق أمام مشاركة الأفكار العملية التي تعزز من معايير الابتكار في الدولة..

ومن ثم تدفع عجلة التحول نحو مستقبل المدينة الذكية والاقتصاد المعرفي، فما من طريقة أفضل لتحفيز الإبداع من تبادل الأفكار.

من جهة أخرى، تفتح هذه المبادرة الباب لتحفيز دور النقد البناء، بهدف تقييم الخدمات الحالية وتطويرها بشكل دائم، لضمان أعلى مستويات السعادة لسكان إمارة دبي. ونتطلع في دو إلى تلقي أفكار أفراد الجمهور حول قطاع الاتصال، وتسخيرها في تطوير القطاع والارتقاء به، على نحو يعزز ريادة الدولة لطليعة الابتكار التكنولوجي على الصعيد الإقليمي والدولي».

الأصالة والابتكار

قالت الدكتورة أمينة الرستماني، رئيسة مجلس إدارة مجلس دبي للتصميم والأزياء، والرئيسة التنفيذية لمجموعة تيكوم: «تحرص قيادتنا الرشيدة دوماً على الجمع بين عاداتنا وقيمنا الأصيلة وبين إبداعات وابتكارات المستقبل، وهذا ما يتضح لنا من خلال المبادرة الريادية لتأسيس المجلس الذكي.

وإنه لمن شأن هذه المبادرة الواعدة أن تشكّل مثالاً يحتذى به لمفهوم ريادة الأعمال وروح العمل الجماعي.

وسيكون المجلس بمنزلة منصة ذكية يتم من خلالها طرح وتداول الأفكار الابتكارية مع جميع الهيئات والدوائر الحكومية المعنية. كما سيمكّننا المجلس الذكي من بناء ثروة معلوماتية وإبداعية قيمة سيجني ثمارها مختلف القطاعات في الدولة. ونشكر لصاحب السمو وجميع القائمين على المجلس الذكي جهودهم الحثيثة والخطوات البارزة التي يتخذونها، لجعل دبي المدنية الأذكى والأسعد في العالم».