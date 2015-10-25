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سموه على «تويتر»: الميدان مفتوح لكل من يريد أن يترك بصمة في دبي

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سموه على «تويتر»: الميدان مفتوح لكل من يريد أن يترك بصمة في دبي سموه على «تويتر»: الميدان مفتوح لكل من يريد أن يترك بصمة في دبي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن كل من يريد أن يترك بصمة وأثراً طيباً في مدينة دبي فالميدان مفتوح له، مشيراً إلى أن مجالس سموه التقليدية والذكية مفتوحة. جاء ذلك في تدوين لسموه أمس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

حيث كتب: أطلقنا بحمد الله اليوم #مجلس_محمد_بن_راشد_الذكي منصة متكاملة لتلقي الأفكار والاقتراحات والملاحظات بإشرافنا المباشر http://www.MBRmajlis.ae.

وأشار صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى أن مجلس محمد بن راشد الذكي سيضم 30 جهة ودائرة حكومية في دبي، والأفكار والملاحظات ستكون محل تقدير واهتمام، وهدفنا بناء المدينة الأفضل عالمياً.

وأضاف سموه: «مجالسنا التقليدية مفتوحة، ومجالسنا الذكية مفتوحة، وكل من يريد أن يترك بصمة وأثراً طيباً في مدينة دبي فالميدان مفتوح له». وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن بناء المجتمعات عملية متواصلة من التحسين والتطوير، وندرك تماماً أن هي عضو في هذا الفريق، وليست كل الفريق.

 

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