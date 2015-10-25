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الخارجية الروسية: سوريا ستتحول إلى صومال جديد حال سقوط نظام الأسد

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الخارجية الروسية: سوريا ستتحول إلى صومال جديد حال سقوط نظام الأسد الخارجية الروسية: سوريا ستتحول إلى صومال جديد حال سقوط نظام الأسد
قال نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بجوانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسى بالشرق الأوسط، إنه فى حال سقوط النظام السورى برئاسة بشار الأسد لتحولت سوريا للصومال.

وأضاف خلال حوار خاص من موسكو مع الإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم برنامج "البيت بيتك" المذاع على شاشة "ten" الفضائية : "إننا نعمل بمفاهيم لحل الأزمة السورية بين جميع الأطراف".

وأوضح نائب وزير خارجية موسكو أن السبب وراء تحرك روسيا تجاه سوريا هو خطورة الإرهاب بسوريا ومنطقة الشرق الأوسط، "وكان علينا التصدى للإرهاب من أجل استقرار المنطقة"، مشددا على أن موسكو لا تخشى الإرهابيين.

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