في_إنجلترا – أبرز 5 أرقام في السبت الكروي ' كارثة مورينيو وسحر أوزيل وإنجاز وست هام '

ما بين استمرار كوارث تشيلسي في الدوري الإنجليزي وإبداع مسعود أوزيل فارق كبير بين فريقي العاصمة الإنجليزية لندن، في الوقت الذي يزحف فيه وست هام نحو القمة بهدوء.

وفي السبت الكروي الذي أقيم في إنجلترا في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي كان هناك خمس أرقام رائعة للبعض وسيئة للآخرين ويرصدها FilGoal.com.

مئوية ليستر

نجح ليستر سيتي في الفوز على كريستال بالاس بهدف دون رد ليصبح ذلك الانتصار هو رقم 100 في تاريخ مشاركاتهم بالدوري الإنجليزي.

كارثة مورينيو

الهزيمة من وست هام هي رقم 6 لجوزيه مورينيو في آخر 12 مباراة خاضها في الدوري، وذلك مقارنة بالخسارة في نفس عدد المباريات خلال آخر 64 مباراة في المسابقة بشكل عام.

سحر أوزيل

استطاع مسعود أوزيل أن يكون هو أكثر من صنع أهدافا خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي بواقع سبع مرات، والرقم القياسي مسجل باسم الأسطورة تيري هنري بواقع 20 مرة.

فاردي الرائع

استطاع جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي أن يكون ثامن لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يسجل أهدافا في سبع مباريات متتالية، ويحتاج للتسجيل خلال الثلاث مباريات المقبلة لمعادلة رقم رود فان نيستلروي لاعب مانشستر يونايتد.

وفاردي هو أول لاعب من خارج الفرق الخمسة الكبيرة الذي ينجح في تسجيل سبعة أهداف على الأقل في سبع مباريات متتالية.

إنجاز وست هام

بعدما نجح وست هام في التغلب على تشيلسي 2-1، أصبح المطارق هو ثاني فريق ينجح في الفوز على أربعة فرق من الكبار من أصل خمسة في عام ميلادي واحد بعد مانشستر يونايتد في عام 2012.