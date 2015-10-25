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لمصلحة روما وفيورنتينا - إنتر يسقط في فخ التعادل أمام بالريمو

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لمصلحة روما وفيورنتينا - إنتر يسقط في فخ التعادل أمام بالريمو لمصلحة روما وفيورنتينا - إنتر يسقط في فخ التعادل أمام بالريمو

(إفي): سقط إنتر ميلان في فخ التعادل الإيجابي (1-1) على ملعب باليرمو في الجولة التاسعة للدوري الايطالي.

وكان ذلك التعادل الثالث على التوالي لانتر بعد تعادله في الجولتين السابقتين أمام سامبدوريا ويوفنتوس.

ورغم سلسلة التعادلات، تساوى إنتر في عدد النقاط مع المتصدر فيورنتينا (18 نقطة) الذي سيستقبل غدا روما صاحب المركز الثالث (17 نقطة) في نفس الجولة.

أحرز ايفان بيريسيتش الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 60 مستغلا تمريرة جوناثان بيابياني أمام المرمى ليحولها من لمسة واحدة داخل الشباك.

وتمكن ألبيرتو جيلاردينو من تعديل النتيجة بعدها بست دقائق لباليرمو.

واضطر انتر للعب بعشرة لاعبين في آخر ربع ساعة بعد طرد مدافع خيسون موريو لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

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