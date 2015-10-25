3 أسباب قد تجبر جارسيا على إبقاء صلاح على مقاعد البدلاء أمام فيورنتينا

أكد تامر النحاس وكيل أعمال عمرو السولية لاعب نادي الإسماعيلي السابق والشعب الإماراتي الحالي عدم وجود أي مفاوضات "في الوقت الحالي بين اللاعب والأهلي للانضمام في يناير المقبل".

ويعاني الشعب الإماراتي من سوء النتائج خلال الفترة الماضية وخسر يوم الجمعة أمام الشارقة في دربي الإمارة الإماراتية ليقبع في قاع الترتيب.

وبعد المباراة تحدث طارق العشري المدير الفني لنادي الشعب على عمرو السولية مشيرا إلى أنه "لم يقدم حتى الآن المستوى الذي ينتظره جماهير الشعب". (طالع التفاصيل).

وكان الأهلي يسعى خلال فترة الانتقالات الصيفية لضم السولية إلا أن الأيام الأخيرة كتبت انتقال اللاعب إلى الشعب الإماراتي.

لتعود الأنباء من جديد حول انضمام اللاعب إلى الأهلي في يناير المقبل خلال سوق الانتقالات الشتوية. وهو ما يوضحه تامر النحاس.

وقال وكيل أعمال اللاعب لـFilGoal.com: "حتى اللحظة لا يوجد أي مفاوضات بين الأهلي وبين اللاعب وبين النادي الإماراتي".

وأضاف "الوضع الحالي مستقر بالنسبة للاعب في الإمارات. ولكن قد يتغير بعد ال7 مباريات القادمة".

ويتبقى للشعب الإماراتي 7 مباريات لينتهي الدور الأول من الدوري. وقتها قد يتحدد بقاء طارق العشري من عدمه حسبما تشير الصحف الإماراتية.

وعن وجود بند في عقد اللاعب يمنعه من اللعب في أي فريق مصري باستثناء الإسماعيلي في حالة قرر الرحيل في يناير. أوضح تامر النحاس لـ FilGoal.com "لا يوجد أي شيء من ذلك. لا يوجد أي بنود في عقد السولية مع الشعب".