السيد البدوى: لن أقبل أى منصب بخلاف رئاسة "الوفد" وأرفض تعيينى بـ"النواب"

قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إنه لا يطمع فى أى منصب سياسى مطلقا، مشدداً على أنه لن يقبل رئاسة الحكومة فى حال عرضة عليه، وتابع: "سيكون آخر منصب أتولاه هو رئاسة حزب الوفد.. ولم ولن أقبل بأى منصب لا حكومى ولا شعبى، ولو عرض على تعيينى فى مجلس النواب لن أقبل".

وأضاف "البدوى"، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التسجيل الصوتى الذى أذاعه الإعلامى عبد الرحيم على صحيح وكان يوم 26 مارس 2011، عندما كان الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء للتواصل السياسى، وتابع: "عرضه جريمة وأتساءل كيف تم تسجيله ومن ثم إذاعته.. الدكتور يحيى الجمل دعا مجموعة للحوار الوطنى من بينهم نجيب ساويرس ومصطفى بكرى وعصام العريان وحافظ الميرازى، ولم تتم دعوة حزب الوفد الأمر الذى أغضبنى، فأجريت هذا الاتصال فى وقت كانت الأمور مهيئة لأى شىء ولم يكن أحد قد كشف حقيقة الإخوان".

وكشف عن حديثه إلى الفريق أحمد شفيق عقب هذه المكالمة بشهرين وطلب منه الترشح للرئاسة، إلا أنه بعد الغضب الشعبى تجاه "شفيق" تراجع فى طرح الاسم، وتابع: "لو طلب منى حزب الوفد الترشح لرئاسة الجمهورية كنت سأستجيب فى ذلك الوقت".

وفى سياق آخر أشار رئيس حزب الوفد إلى أنه اعترض على المادة التى تجيز سحب الثقة من الرئيس، وهى مادة فى حاجة إلى تعديل ولكن ليس الآن، بالإضافة إلى 15 مادة أخرى حسب قوله، وتابع: "مسودة الدستور التى تلقتها لجنة الخمسين كانت تحول رئيس الجمهورية إلى خيال مآتة.. أنا على علم أن الرئيس السيسى لم يكن فى نيته الترشح للرئاسة".

السيد البدوى: حزب الوفد لن يكون طرفا فى تشكيل الحكومة المقبلة