موجز المحافظات.. انسحاب 4 مرشحين احتجاجا على مقتل مرشح النور بسيناء

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم السبت، أبرزها أنه أعلن 4 مرشحين بشمال سيناء انسحابهم من انتخابات مجلس النواب، احتجاجا على اغتيال زميلهم المرشح البرلمانى الدكتور مصطفى عبد الرحمن مرشح حزب النور الذى تم اغتياله بالمحافظة.

وقضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببنى سويف برئاسة المستشار الدكتور طه سعيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشار على مكرم والمستشار عمر تيرة، ببطلان انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز بنى سويف، والدائرة الثانية بمركز الواسطى، وإلزام اللجنة العامة تحديد موعد جديد الانتخابات.

وقررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب لعام 2015 وبطلانها بالدائرة الأولى، والتى تضم بندر ومركز دمنهور.

وأصيبت 9 طالبات بالمرحلة الإعدادية، أثناء تلقيهن درسا خصوصيا بأحد المنازل بقرية كفر الفقهاء التابعة لمركز طوخ، إثر انهيار سقف المنزل المعرش من البوص، وتم تحويل المصابات للمستشفى، وتم حجز 3 حالات، وخروج 6 طالبات، والقبض على المدرس، وتولت النيابة التحقيق.

وأكدت الدكتورة غادة حمودة، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ومركز مؤتمرات جامعة الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المركز لم يمنع محاضرة الدكتور عصام حجى لدواعٍ أمنية، كما ادعى البعض ولكن لنقص إمكانيات الثلاث قاعات التى طلب حجزها الطلاب ووجود عجز فى الميكروفنات وأجهزة العرض والميكسرات.

"احنا مش مصدقين نفسنا مكناش متخيلين إن عبد الرحمن ممكن حد يهتم بحالته ومش مصدقين إن بعد 24 ساعة بس مكتب رئاسة الوزراء يتصلوا بينا ويكونوا على اتصال يومى بنا لمتابعة حالة عبد الرحمن.. أخيرا حسينا إننا فى دولة وعندنا مسئولين"، بهذه الكلمات علق والدا الطفل عبد الرحمن الذى أصيب بتشوهات فى وجهه ويديه عقب نشوب حريق بمنزلهم لمحافظة الفيوم، بعدما استجابت غرفة التدخل السريع التابعة لمكتب رئيس مجلس الوزراء للخبر الذى نشر بـ"اليوم السابع" بالصور حول حالة عبد الرحمن وحاجته للسفر للخارج لإجراء عملية جراحية.

وإلى أهم الأخبار..

>4 مرشحين بسيناء يعلنون انسحابهم من الانتخابات احتجاجا على مقتل مرشح النور

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بالصور.. جنازة مهيبة لشهيد الإرهاب بالعريش بمسقط رأسه فى الفيوم

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إصابة 9 طالبات إثر انهيار سقف منزل خلال تلقيهن درسا خصوصيا بالقليوبية

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