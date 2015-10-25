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الخارجية الروسية: سنقصف "داعش" فى العراق حال تلقينا طلب من بغداد

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الخارجية الروسية: سنقصف "داعش" فى العراق حال تلقينا طلب من بغداد الخارجية الروسية: سنقصف "داعش" فى العراق حال تلقينا طلب من بغداد
قال نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بجوانوف، والمبعوث الخاص للرئيس الروسى بالشرق الأوسط إن موسكو مستعدة لقصف تجمعات تنظيم داعش فى العراق إذا طلبت العراقية ذلك بشكل رسمى.

وأضاف خلال حوار خاص من موسكو مع الإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم برنامج "البيت بيتك" المذاع على شاشة "ten" الفضائية، أنه من الممكن أن ينشأ مراكز لتبادل المعلومات مع الشعوب على رأسها القاهرة والعراق وتركيا موضحًا أن الهدف من إنشاء مراكز للمعلومات هو خلق ثنائيات مع هذه الدول.

وأشار إلى أن الحفاظ على وحدة السيادة السورية يتضمن التفاهمات بين جميع الأطراف مؤكدًا أن العمليات التى تقوم بها القوات الجوية الروسية بسوريا ضد المتطرفين والإرهابيين "ناجحة جدًا" مضيفًا أن الهدف مما تقوم به روسيا فى سوريا هو استهداف "المنظمات الإرهابية"، وتصنيف رسمى لهذه التنظيمات طبقًا لمجلس الأمن على رأسهم "داعش".

وأكد أن زيارة بشار الأسد لموسكو لم تكن زيارة سرية، وتم الإعلان عنها، مؤكدًا أن هناك لقاء سيجمع بين وزير الخارجية الروسى ونظيره الأمريكى والسعودى موضحًا أن روسيا تقوم بالتوصل مع جميع الأطراف والمنظمات السورية لحل الأزمة بشكل نهائى .

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مصر 365

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