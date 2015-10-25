حماس: العالم لن يكون أفضل طالما بقيت فلسطين محتلة من قبل إسرائيل

قالت حركة حماس إن العالم لن يكون أفضل طالما بقيت فلسطين محتلة وبقى شعبها يعانى القتل والسجن والتشريد على يد الاحتلال الإسرائيلى.

وقالت حماس فى ذكرى نشأة الأمم المتحدة أن لا أحد ينكر أن نشأة الأمم المتحدة إنجاز بشرى مهم، حققت من خلاله البشرية الكثير على مستوى السلم والأمن الدوليين، وخاصة فى القضايا ذات البعد الإنسانى مثل محاربة الفقر ومكافحة الأمراض.

وأضاف بيان لحماس: "لكن هذه الذكرى تأتى وفلسطين تعانى من اغتصاب احلالى استيطانى عنصرى منذ حوالى سبعة عقود، مُورس على شعبنا خلالها أسوأ أنواع القتل والتدمير والتهجير".

وأعربت حماس عن أسفها لمساهمة الأمم المتحدة بشكل مباشر فى نشأة اسرائيل، من خلال اعترافها به وتعزيز شرعيته "ووجوده على حساب شعبنا، واستمرارها فى السكوت على ما ارتكبه بحق شعبنا من جرائم وعدم إلزامه بمقتضيات القانون الدولى والإنسانى وفى مقدمتها حق العودة".

ودعت حماس المجتمع الدولى ممثلاً فى الأمم المتحدة لوضع حد لأطول احتلال فى العصر الحديث، وضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس و"عودة شعبنا إلى دياره".