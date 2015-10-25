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إصابة 9 طالبات إثر انهيار سقف منزل خلال تلقيهن درسا خصوصيا بالقليوبية

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إصابة 9 طالبات إثر انهيار سقف منزل خلال تلقيهن درسا خصوصيا بالقليوبية إصابة 9 طالبات إثر انهيار سقف منزل خلال تلقيهن درسا خصوصيا بالقليوبية
أصيب 9 طالبات بالمرحلة الإعدادية، أثناء تلقيهن درسا خصوصيا بأحد المنازل بقرية كفر الفقهاء التابعة لمركز طوخ، إثر انهيار سقف المنزل المعرش من البوص، وتم تحويل المصابات للمستشفى، وتم حجز 3 حالات، وخروج 6 طالبات، والقبض على المدرس، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير الأمن، إخطارا من مستشفى بنها الجامعى، بوصول 9 طالبات ومقيمات قرية كفر الفقهاء التابعة لمركز طوخ، مصابين بينهما 3 حالات بإصابات خطيرة، وبانتقال وبالفحص تبين أنه أثناء قيام مدرس بالقرية بإعطاء درس خصوصى لعدد من الطالبات بالإعدادى سقط سقف منزل معرش بالبوص على الطالبات، ما أسفر عن إصابتهن، تم القبض على المدرس.

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