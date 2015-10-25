بالفيديو.. خالد الصاوى:"25 يناير و30 يونيو ليستا بثورة كاملة..والبرادعى انتهى سياسيا"

قال الفنان خالد الصاوى، إنه لديه قناعاته بـ25 يناير و30 يونيو، ولكن لا يمكن تقديس أى منهما، فكلاهما انتفاضة شبه ثورية وليستا بثورة كاملة، حيث لم يتغير فى قواعد اللعبة الاجتماعية شىء عميق على الإطلاق.

وأكد الصاوى فى حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "السادة المحترمون" المذاع عبر فضائية "on tv"، أن الشعب المصرى لديه حالة كبيرة من الوعى وهو من أشعل النضال فى العالم العربى.

واعتبر الصاوى إغلاق ضريح الحسين والحديث عن وجود صراع سنى شيعى "بله سياسى"، قائلاً: "لا يمكن الحديث سنة 2015 عن معركة بين الشيعة والسنة".

وأبدى غضبه من انسحاب البرادعى من المشهد السياسى بعد 30 يونيو، قائلاً: "طالبت البرادعى بالاستمرار بعد 30 يونيو لكنه خذلنى فكتبتله زعلان يابوب.. وكان عليه الاستمرار وكشف الثغرات، ولكنه لم يفعل فزعلت وقولت إنه انتهى سياسيًا".