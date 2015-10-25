"القضاء الإدارى" يلغى انتخابات مجلس النواب بدائرتى بنى سويف والواسطى

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببنى سويف برئاسة المستشار الدكتور طه سعيد رئيس المحكمة وعضوية المستشار على مكرم والمستشار عمر تيرة، ببطلان انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز بنى سويف والدائرة الثانية بمركز الواسطى، وإلزام اللجنة العامة تحديد موعد جديد الانتخابات.

وكان 5 مرشحين بدائرة بندر ومركز بنى سويف، وهم النائبان السابقان على البكرى سليم وصلاح الناصح، وكل من محسن أبوعقل وعفاف عبدالمنعم ومحمود بسيونى، تقدموا إلى القضاء الإدارى بمجلس الدولة بطعون على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة، مطالبين باعادة الانتخابات لصدور حكم القضاء الإدارى صباح أول يوم من الجولة الأولى للانتخابات باستبعاد المرشح عمر أبو القاسم ( مرشح مستقل ) رغم إدراج اسمه فى بطاقات وكشوف مرشحى الدائرة.

وجاء فى حيثيات الدعوى، "وجود اسم المرشح المستبعد عمر أبو القاسم فى بطاقات التصويت وحصوله على أكثر من ألفى صوت، انعكس على نتائج المرشحين الذين لم يصلوا إلى جولة الإعادة، وبناء عليه نطالب بإلغاء الانتخابات وإعادتها أسوة بدائرة الرمل بالإسكندرية".

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