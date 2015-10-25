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رئيس جامعة حلوان يحيل واقعة "زفة الفرح" بكلية الآداب للتحقيق

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رئيس جامعة حلوان يحيل واقعة "زفة الفرح" بكلية الآداب للتحقيق رئيس جامعة حلوان يحيل واقعة "زفة الفرح" بكلية الآداب للتحقيق
أعلن الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، إحالة واقعة ارتداء طلاب قسم المسرح بكلية الآداب لفستان زفاف وبدلة فرح، إلى التحقيق.

وأضاف الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، فى تصريحات خاصة لـــ"اليوم السابع"، أن الجامعة تشجع الفنون بكل أنواعها، خاصة أن جامعة حلوان بها الكثير من الكليات الفنية والعملية، ولكن هذا العرض خرج عن العادات والتقاليد والأعراف الجامعية.

وكان طلاب قسم مسرح بكلية الآداب جامعة حلوان، بدأوا العام الدراسى الجديد، بطريقة مختلفة، حيث صمم الطلاب "كوشة" داخل الحرم الجامعى لجامعة حلوان، لتنظيم فرح كامل بوجود عريس وعروسه وعدد من الطلاب المعازيم.

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