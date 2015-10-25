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"الداخلية": كشف هوية مخترقى موقع "الوزراء"بعد التحقيق مع طالب ثانوى

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"الداخلية": كشف هوية مخترقى موقع "الوزراء"بعد التحقيق مع طالب ثانوى "الداخلية": كشف هوية مخترقى موقع "الوزراء"بعد التحقيق مع طالب ثانوى
أكد اللواء عبد الكريم أبو بكر، مساعد وزير الداخلية مدير العلاقات العامة والإعلام، أنه سيتم كشف هوية المخططين لاختراق موقع مجلس الوزراء ومركز دعم واتخاذ القرار، بعد انتهاء التحقيقات مع طالب الثانوى الذى قام باختراق الموقع من الحاسب الآلى الخاص به.

وأضاف اللواء عبد الكريم، خلال مداخلة مع الإعلامى محمد شردى ببرنامج 90 دقيقة، على قناة المحور الفضائية، أن الموضوع مهم وحساس، حيث تم اختراق موقع مجلس الوزراء ومركز دعم اتخاذ القرار، وتم تتبع البصمة الإلكترونية للموقع على "فيس بوك" تحت عنوان "رابعة المجهول".

وأوضح أنه بالفحص واتباع البصمة الفنية تم التعرف على من قام بالاختراق وهو طالب ثانوى من مركز أجا بمحافظة الدقهلية، وتم التوصل إليه وضبط جهاز الحاسب الآلى، تم تحرير المحضر اللازم، مؤكدًا أنه لا تنتهى الإجراءات عند هذا الحد وإنما سيتم استكمال الفحص والمناقشة وضبط من ورائه ومن كانوا يوجهونه، بعد انتهاء التحقيق معه.
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