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سما المصرى عن جلسة الطعن ضد استبعادها من سباق الانتخابات: "رب ضارة نافعة"

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سما المصرى عن جلسة الطعن ضد استبعادها من سباق الانتخابات: "رب ضارة نافعة" سما المصرى عن جلسة الطعن ضد استبعادها من سباق الانتخابات: "رب ضارة نافعة"
تنظر غدا الأحد، دائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الطعن المقدم من سامية أحمد عطية الشهيرة بـ"سما المصرى"، والمطالب بإلغاء حكم استبعادها من الترشح بالانتخابات البرلمانية عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر.

ومن جانبها، قالت الفنانة سما المصرى،"بعد ما حدث من حكم الإدارية العليا باستبعادى بدون وجود تهمة وحكم عليا سابق بأنى سيئة السمعة، وبعد ما منعت من ممارسة حقوقى السياسية بحكم محكمة من أعلى المحاكم فى البلد، لا أستطيع أن أتوقع شيئا لجلسة الغد"، مضيفة أن ما حدث لم يتوقعه أعظم وأكبر الفقهاء الدستوريين، على حد قولها.

وتابعت سما المصرى لـ"اليوم السابع"، قائلة "كل اللى أقدر أقوله إن ربنا مابيجبش حاجة وحشة واللى يقدرنى بيه أنا راضية بيه ورب ضارة نافعة".

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