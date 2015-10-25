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وزير التعليم: لم نلغ درجات السلوك ولكن جمدنا تطبيق القرار العام الحالى

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وزير التعليم: لم نلغ درجات السلوك ولكن جمدنا تطبيق القرار العام الحالى وزير التعليم: لم نلغ درجات السلوك ولكن جمدنا تطبيق القرار العام الحالى
قال الهلالى الشربينى، وزير التعليم، إنه لم يتم إلغاء درجات السلوك والحضور للعام الدراسى الحالى وإنما تم تجميد تطبيق القرار حلال العام الحالى فقط، مضيفًا أن القرار تم اتخاذه بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء لتجميد القرار هذا العام لاستكمال وتطوير منظومة الثانوية العامة، لافتًا إلى أن قانون التعليم هو ما يحكم حضور وغياب الطالب، وأن قرار التجميد ليس له علاقة بفصل الطلاب أو منعهم من دخول الامتحانات وإنما القرار يهدف إلى استكمال منظومة تطوير العملية التعليمية.

وأضاف "الشربينى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "هنا العاصمة" على قناة سى بى سى، أن قرار الـ10% يختص فقط بطلاب الصف الثالث بالثانوية العامة وليس جميع مراحل الثانوية، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تفعيل قانون العملية التعليمية من أجل تطوير المنظومة والنهوض بمستوى التعليم فى ، مشيرًا إلى أن حضور وغياب الطلاب يتم إلكترونيًا فى المدارس ويحفظ فى الوزارة حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الطلاب المتغيبين حسب القانون .
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