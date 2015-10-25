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عمرو أديب عن "انتخابات البرلمان": متخافوش على السيسى "ماشية معاه حلاوة"

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عمرو أديب عن "انتخابات البرلمان": متخافوش على السيسى "ماشية معاه حلاوة" عمرو أديب عن "انتخابات البرلمان": متخافوش على السيسى "ماشية معاه حلاوة"
طمأن الإعلامى عمرو أديب المصريين الذين كانوا يخشون من البرلمان على الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد انتخابات البرلمان فى الجولة الأولى، قائلا:" الريس مش فى خطر خالص وزى الفل والدنيا ماشية معاه حلاوة، فى جوه البرلمان اللى يسند السيسى وأكتر، هاتوا بقى شوية معاه ملح على طبق الفول.. شوية زيت شوية ليمون".

وأكد الإعلامى عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "القاهرة اليوم" على قناة اليوم، أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015 أثبتت أن الأحزاب التى تتواجد على الساحة السياسية متلاشية، ولا تستحق وصفها بـ"الورقية"، لأن الورق أصبح له ثقل عن هذه الأحزاب، على حد قوله.

وأضاف عمرو أديب: "معقولة فى شعب كدة.. فى الإعادة خاف على عيالك ورزقك إنك تدخل واحد جاهل البرلمان أو أهبل أو عبيط.. هو فعلا صوتك أمانة"، مشددا على ضرورة التنوع فى البرلمان حتى لا يتكرر ما كان حدث فى الماضى بأن يكون المجلس "لون ونوع واحد".

وأوضح أديب أنه قبل 2010، كانت هناك أصوات مخالفة متواجدة فى البرلمان أبرزها مصطفى بكرى وأبو العز الحريرى وكمال الشاذلى، وزكريا عزمى.


>- بالفيديو.. عمرو أديب: "غير راضى عن مستوى المشاركة الانتخابية حتى الآن"
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مصر 365

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