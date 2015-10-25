بالصور.. السلطات الأمريكية تعتقل نشطاء تظاهروا ضد وحشية الشرطة

اعتقلت الشرطة الأمريكية، عددًا من المتظاهرين المشاركين فى مسيرات نظمها نشطاء، للتنديد بتعامل الشرطة الوحشى مع عامة الشعب فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وطالب النشطاء الأمريكيون، الذين تظاهروا اليوم السبت، فى الشوارع والميادين، السلطات بوضع حد لعمليات القتل التى تقوم بها الشرطة ضد المشتبه بهم العزل.

وذكرت تقارير صحفية غربية، أن الشرطة الأمريكية قتلت خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى 385 شخصًا، أى أكثر من شخصين فى اليوم الواحد.

التقارير أكدت أيضًا أن عدد السود مرتفع جدًا بين الضحايا التى قتلتهم الشرطة الأمريكية، وخصوصًا غير المسلحين منهم.



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