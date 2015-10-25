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المصريون بالخارج لـ"السيسى": "عهدك شهد أول تمثيل برلمانى لنا"

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المصريون بالخارج لـ"السيسى": "عهدك شهد أول تمثيل برلمانى لنا" المصريون بالخارج لـ"السيسى": "عهدك شهد أول تمثيل برلمانى لنا"
عقد الاتحاد العام للمصريين بالخارج اجتماعا طارئا لمجلس إدارته برئاسة الدكتور فاروق الدسوقى، وذلك لبحث الاستعدادات لانتخابات الإعادة للمرحلة الأولى لبرلمان 2015.

وأكد المهندس محمد ريان، نائب رئيس الاتحاد، على شكره العميق للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يشهد عهده أول تمثيل برلمانى لأبناء فى الخارج عبر تاريخه، كما يتقدم بالشكر والتقدير للجنة العليا للانتخابات ووزارتى الهجرة والخارجية على جهودهم فى إنجاح الانتخابات بالخارج.

وأضاف ريان، أنه تمت الموافقة على تشكيل اللجنة البرلمانية للاتحاد العام للمصريين فى الخارج والتى سيكون عمادها المصريون بالخارج الذين سيحالفهم الحظ بعضوية البرلمان، والتى يعول عليها الاتحاد دورا كبيرا فى إثراء العمل البرلمانى الوطنى، وأيضا العمل على تبنى وحل مشكلات الهجرة والمصريين فى الخارج، والتى نثق بأنهم لديهم وعيا كبيرا بها وقدرة على التعبير عنها بحرفية ومصداقية داخل البرلمان.

وأضاف ريان، أن الاتحاد وافق فى اجتماعه على استمرار غرفة العمليات التى تشكلت لمتابعة الانتخابات فى مرحلة الإعادة للمرحلة الأولى لمتابعة سير العملية الانتخابية فى مقار اللجان الانتخابية بالسفارات والقنصليات فى عواصم العالم المختلفة، والتواصل مع ممثلى الاتحاد ورؤساء وأعضاء الجاليات والروابط والأندية والاتحادات الفرعية فى الخارج، ودعمهم وتشجيعهم على أداء دورهم فى المتابعة وتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان وحشد الناخبين لإنجاح العرس البرلمانى الذى يشهد دخول المصريين للخارج البرلمان المصرى لأول مرة فى تاريخ مصر، كما تتواصل الغرفة مع السفارات والبعثات الدبلوماسية المنوط بها الإشراف على العملية الانتخابية، لرصد ومتابعة العملية الانتخابية وتسهيل أية عقبات أمام الناخبين من أبناء الوطن بالخارج.

كما أعلن الاتحاد عن فتح أبوابه لاستقبال الصحفيين والإعلاميين ومراسلى الوكالات المحلية والعالمية والقنوات المختلفة، ومساعدتهم على التواصل مع غرفة العمليات وكافة أعضائها وأعضاء الاتحاد فى كل العواصم عن طريق الفيديو كونفرانس والسكايب، وتوفير كافة البيانات ووسائل الاتصال مع ممثلى وأعضاء الاتحاد بالدول التى تشهد انتخابات البرلمان المصرى.

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مصر 365

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