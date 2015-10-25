برهامي: تشويه وسائل الإعلام لـ “النور” وراء سقوطه

قال نائب رئيس الدعوة السلفية الشيخ، ياسر برهامي، إنّ سبب خسارة حزب النور في الانتخابات النيابية الجارية يعود إلى الهجمة “الشرسة” الذي تعرض لها قبل إجراء العملية الانتخابية من جانب جميع القنوات الفضائية.

> وأضاف برهامي خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، الذي يُذاع على قناة “الغد” العربي الإخبارية اليوم، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّ جميع القنوات الفضائية كانت تشوه صورة أعضاء حزب النور، كما أنّها كانت توصفهم على أنهم “داعشيين”، و “إرهابيين”.

> وفي تعليقه على فشل حزب النور في محافظة الإسكندرية، أكد برهامي، أنّ محافظة الإسكندرية معقل الحزب، إلا أنّ حزب النور ليس القوى الوحيدة المؤثرة لأنّه هناك أطراف أخرى مؤثرة سواء كانت ليبرالية أو أقباط، فضلاً عن الجزء الحضري الكبير.

> وأوضح برهامي أنّ المال السياسي في الإسكندرية هو الأكثر انتشاراً في الانتخابات النيبابية الجارية، متابعاً: “أدعو الله عزوجل بأنْ تتوقف الهجمة الشرسة على حزب النور”.

> وبشأن حادث اغتيال أمين حزب النور في شمال سيناء، أشار برهامي، إلى أنّه: “من المحتمل أنْ يكون تعنت الموقف العقائدي، أو الخلاف المذهبي والمنهجي، وخلافات الجماعات المتطرفة سبباً في اغتياله، لأنّه لم يكن لديه أي خلافات ثأرية أو نزاعات قبلية”.