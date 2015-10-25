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محافظ سوهاج يأمر بضبط مُشعلي النيران في المخلفات الزراعية

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محافظ سوهاج يأمر بضبط مُشعلي النيران في المخلفات الزراعية محافظ سوهاج يأمر بضبط مُشعلي النيران في المخلفات الزراعية

24 أكتوبر 2015 | 11:45 مساءً

أعلن الدكتور ايمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، عن تكليف الوحدات المحلية بالمراكز والقرى باتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يقوم باشعال النيران بالمخلفات الزراعية، مما يؤدى إلى ظهور السحابة السوداء والأدخنة بسماء المحافظة مساء كل يوم، وإن هذا يؤدى إلى الضرر بالصحة العامة للمواطنين.
> وأضاف بإنه تم تشكيل لجان وفرق تضم الوحدات المحلية والزراعة وإدارة شئون البيئة والمسطحات المائية والحماية المدنية على أن تقوم تلك اللجان والفرق بالمرور على جميع القرى كل وحدة محلية في نطاقها وتحرير المحاضر إلى المخالفين مع الحالتها إلى النيابة العامة بهدف القضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد صحة المواطن السوهاجي وتضر بالبيئة.
> وناشد المحافظ الفلاحين من أبناء سوهاج بعدم التخلص من المخالفات الزراعية بالحرق، حيث تمثل الأدخنة التي تخرج خطرا على صحة المواطنين.

2015-10-24

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