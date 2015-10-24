مؤتمر حسن شحاتة - عن الاستفادة من التعادل مع الإسماعيلي لكسر حاجز الداخلية

أكد حسن شحاتة المدير الفني لنادي المقاولون العرب إن التعادل أمام الإسماعيلي "بالنسبة لي مكسب" وخصوصا بعد الخسارة الأولى أمام الداخلية.

المقاولون العرب تعادل سلبيا مع الإسماعيلي في الجولة الثانية من الدوري المصري.

ليحصد المقاولون العرب نقطته الأولى بينما يصل الإسماعيلي إلى النقطة الرابعة.

وقال حسن شحاتة: "النقطة بالنسبة لنا مكسب".

وأضاف خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي "النقطة جعلتنا نكسر حاجز الخسارة الأولى أمام الداخلية وذلك كان مهما للغاية".

أحمد حسام ميدو

وتطرق المعلم للحديث عن ميدو قائلا: "بالطبع لا توجد أي مشكلة بيننا الآن. الأمر انتهى بكل تأكيد".

وأتم "أتمنى له التوفيق مع الإسماعيلي".