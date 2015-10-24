Jerry Seinfeld الممثل الكوميدي الأعلى أجراً في للعام 2015

اختير النجم العالمي Jerry Seinfeld الممثل الكوميدي الأعلى أجراً في العالم للعام 2015.

وكشفت مجلة Forbes الأمريكية أنّ Seinfeld البالغ من العمر 61 عاماً، جنى 36 مليون دولار في الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو 2015، ما جعله الممثل الكوميدي الأعلى أجراً في العالم.

وأشارت Forbes إلى أنّ ثروة Jerry تقدّر بأكثر من 800 مليون دولار.

وحلّ في المركز الثاني بالقائمة الممثل Kevin Hart حيث جنى 28 مليون دولار خلال عام واحد.

وجاء مؤدي فن الكلام البطني Terry Wayne Fator، الذي فاز في الموسم الثاني من برنامج America Got Talent، في المركز الثالث، وكان قد وقع عقوداً بملايين الدولارات في لاس فيغاس خلال عامي 2014 و2013، وتمكّن من جني 21 مليون دولار.

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