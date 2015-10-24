مدحت العدل يفوز بجائزة أفضل سيناريو في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

فاز الدكتور مدحت العدل بجائزة أفضل سيناريو عن "حارة اليهود" باستفتاء مجلة "سيدتي" وموقع "سيدتي نت" لرمضان 2015 الأوسع عربياً والذي شهد كثافة في التصويت.

ولا غرابة في حصد الكاتب المصري الدكتور مدحت العدل المعروف بنصوصه الدرامية العميقة والناجحة جائزة أفضل سيناريو عن مسلسله "حارة اليهود" حيث قدم فيه نصاً قوياً وواقعياً تاريخياً جسد من خلاله حقبة ذهبية من العلاقة الإنسانية التاريخية بين اليهود والمصريين المتلاحمة قبل نكبة عام 1948 وثورة يوليو.

وأبرز قوة التسامح الديني بين الشعبين عبر قصة حب الضابط علي (إياد نصار) لحبيبته اليهودية ليلى (منة شلبي) التي لم تستمر طويلاً من جانبها حيث آثرت الرحيل عن مصر وعن حبيبها لإدراكها وجود حواجز عديدة ستحول دون استقرار زواجهما لو تمّ.

"حارة اليهود" من تأليف: مدحت العدل،وإخراج: محمد العدل،وإنتاج العدل جروب وجمال العدل،وبطولة: إياد نصار،منة شلبي،هالة صدقي،سيد رجبـ،وليد فواز وريهام عبد الغفور.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي