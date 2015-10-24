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مدحت العدل يفوز بجائزة أفضل سيناريو في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

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مدحت العدل يفوز بجائزة أفضل سيناريو في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015 مدحت العدل يفوز بجائزة أفضل سيناريو في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

السبت 24-10-2015 18:19

فاز الدكتور مدحت العدل بجائزة أفضل سيناريو عن "حارة اليهود" باستفتاء مجلة "سيدتي" وموقع "سيدتي نت" لرمضان 2015 الأوسع عربياً والذي شهد كثافة في التصويت.
ولا غرابة في حصد الكاتب المصري الدكتور مدحت العدل المعروف بنصوصه الدرامية العميقة والناجحة جائزة أفضل سيناريو عن مسلسله "حارة اليهود" حيث قدم فيه نصاً قوياً وواقعياً تاريخياً جسد من خلاله حقبة ذهبية من العلاقة الإنسانية التاريخية بين اليهود والمصريين المتلاحمة قبل نكبة عام 1948 وثورة يوليو.
وأبرز قوة التسامح الديني بين الشعبين عبر قصة حب الضابط علي (إياد نصار) لحبيبته اليهودية ليلى (منة شلبي) التي لم تستمر طويلاً من جانبها حيث آثرت الرحيل عن وعن حبيبها لإدراكها وجود حواجز عديدة ستحول دون استقرار زواجهما لو تمّ.
"حارة اليهود" من تأليف: مدحت العدل،وإخراج: محمد العدل،وإنتاج العدل جروب وجمال العدل،وبطولة: إياد نصار،منة شلبي،هالة صدقي،سيد رجبـ،وليد فواز وريهام عبد الغفور.

 

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