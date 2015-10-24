حصرياً: طوني خليفة يعود إلى الجديد

علمت سيدتي نت من مصادر موثوقة أن الإعلامي طوني خليفة قرر العودة إلى قناة الجديد، بعد مفاوصات جرت بينه وبين والقائمين على المحطة.

وكشفت سيدتي نت أن المفاوضات التي جرت نتج عنها الإتفاق على برنامج جديد، حيث أن خليفة لن يعود إلى برنامج "للنشر" بل ستستمر الإعلامية ريما كركي في تقديمه.

وحسب ما علمت سيدتي نت، البرنامج لن يكون إجتماعياً، وربما يكون حوارياً فنياً، بعد أن إستغنت المحطة عن الإعلامي تمام بليق، الذي قدم عبر شاشة الجديد برنامجه المثير للجدل "بلا تشفير".

ومن جهة ثانية، تردد أن قناة الـ MTV التي تركها طوني خليفة بعد تقديم موسم ناجح من برنامج 1544، تفاوض المذيعة ماريا معلوف لتحل مكان خليفة، إلا أن مصدر من داخل المحطة أكد لسيدتي نت أن هذا البر عارٍ عن الصحة.