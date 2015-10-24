"وعدي" و حياة جديدة" مسلسلان مغربيان يفوزان في استفتاء "سيدتي" 2015

تربع المسلسل الدرامي "وعدي" للمخرج ياسين فنان على قائمة أفضل المسلسلات المغربية لرمضان 2015 ، حيث فاز باستفتاء "سيدتي" كأفضل مسلسل ، تابعه أزيد من 5 ملايين مشاهد لتوفره على النص الجيد وممثلين كفوئين وفريق فني وتقني مهني، وهو من بطولة كل من طارق البخاري و أسامة بسطاوي، صفاء حبيركو وسمية أكعبون وتيليلا. والمسلسل يلامس قضية اجتماعية تمكن المخرج من إيصالها بشكل سلس وشيق للمشاهد المغربي.

كما توج مسلسل "حياة جديدة" أيضاً بلقب أفضل مسلسلات. رمضان وهو أيضاً يقارب حياة اجتماعية تحكي أزمة أسرة بعد أن فقد رب الأسرة عمله ، حيث

ستحاول العائلة التأقلم مع وضعها المادي الجديد، رغم كل الصعاب التي تواجهها. المسلسل مـن إخراج علي الطاهـري وبطولة يونس ميكري ومحمد الخياري وسعاد خيي. "سيدتي" تتقدم من أسرتي المسلسلين بالتهنئة وتتمنى لهما دوام النجاح والتقدم.