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ما جديد دعوى ياسمين عبد العزيز ضد ابنة هشام سليم؟

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ما جديد دعوى ياسمين عبد العزيز ضد ابنة هشام سليم؟ ما جديد دعوى ياسمين عبد العزيز ضد ابنة هشام سليم؟

السبت 24-10-2015 23:32

تأجل الحكم في قضية السب والقذف التي أقامتها ياسمين عبد العزيز على قسمت ابنة الفنان هشام سليم.

وأعلن هشام التأجيل على صفحته على فيس بوك قائلا: " شكرًا لكل من ساند ابنتي، القضية أتأجلت، والمشوار بايخ في مرسى مطروح، الله يكون في عون المحامي".

وكانت ياسمين عبد العزيز قد تقدمت ببلاغ إلى قسم الشرطة تتهم فيه إبنة سليم بالتعدي عليها بالضرب، بعدما ذهبت ياسمين إلى الفيلا التي تسكن فيها بنات سليم لتطالبهم بخفض صوت التليفزيون، حيث أن ياسمين تسكن بجوارها، فحدثت مشادة كلامية وصلت إلى حد التعدي بالأيدي ما أدى بذهاب كل من الاثنتين لتقديم بلاغ ضد الأخرى.

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سيدتي