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مرشح المصريين الأحرار بالجيزة: علينا تغير صورة المقاعد الخالية في المجلس المقبل

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مرشح المصريين الأحرار بالجيزة: علينا تغير صورة المقاعد الخالية في المجلس المقبل مرشح المصريين الأحرار بالجيزة: علينا تغير صورة المقاعد الخالية في المجلس المقبل

قال مرشح «حزب المصريين الأحرار»، بدر محروس الذي يواصل السباق في جولة الإعادة بدائرة الجيزة، إنه سيتبنى عددًا من الملفات حال فوزه بمقعد مجلس النواب؛ أبرزها ملف البطالة الذي يعاني منه الكثير من الشباب، مشيرًا إلى أنه يجب على الدولة أن تهتم بالشباب وتوفر لهم إعانة بطالة مؤقتة.

وأضاف محروس، -في بيان صحفي-، أنه يجب علينا أن نهتم بالتعليم الفني؛ لأنه سيساعد كثيرًا في توفير فرص عمل للشباب، إلى جانب توفير الرعاية الصحية وتأمين صحي جيد لهم.

وأكد مرشح المصريين الأحرار في الجيزة، أنه يجب أن يكون للنائب في المجلس المقبل دور تشريعي بجانب الدور الخدمي لأهالى دائرته، لافتًا إلى أنه يجب أن نغير صور المقاعد الخالية من النواب في المجلس المقبل.

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