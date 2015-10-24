قوات إسرائيلية كبيرة تتدفق إلى "الجولان" وأنباء عن إسقاط طائرة شراعية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، إن قوات إسرائيلية كبيرة تتدفق إلى هضبة الجولان ومحيط الحدود مع لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن طيران الاستطلاع الإسرائيلى حلق لفترات متقطعة خلال الساعتين الماضيتين فوق مناطق بالجنوب بشكل دائرى.

ووفقًا للوكالة اللبنانية فقد حلقت طائرات الاستطلاع فى أجواء قرى العرقوب وحاصبيا، وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ.

فيما ذكرت مصادر إسرائيلية مساء اليوم السبت أن طائرة إسرائيلية شراعية سقطت داخل الأراضى السورية.

وأوضحت تلك المصادر أن الطيار الذى كان يتولى قيادة هذه الطائرة فقدت آثاره، فيما شرعت طائرات إسرائيلية بالتحليق في سماء المنطقة بحثًا عن الطيار المفقود.

>