بعيدًا عن مريخ حجي والتصاقًا بالأرض بقلم| رشا الشامي

حجي اتمنع من إلقاء محاضرته بجامعة الأسكندرية، والسبب دواعي أمنية.

عاصفة اجتاحت المواقع الإلكترونية وتصدرت حسابات التواصل الاجتماعي، وللحظة دون مبالغة استشعرت بأن إلغاء محاضرة عصام حجي الذي يُعرفه الصحفيون حتى الآن بالمستشار العلمي السابق للرئيس، السابق أيضًا، المهم الأول والأوحد في مصر.

زيارة قصيرة لصفحة الدكتور حجي على “فيس بوك” وجدته يعتذر لطلابه ومريديه ويشكرهم على دعمهم بعد أن خذلهم، معلنًا عن إلغاء محاضرته من قبل الجامعة لدواعي أمنية مستغربًا كيف يضر المريخ بالأمن القومي.

مريخ ! هل يهتم الطلاب حقًا بالمريخ وهل تخشى الجامعة أن يتعرف طلابنا على كواكب آخرى، ثم ماذا لو كان المريخ أفضل وكان حجي طريقهم ليعرفوا أن العالم أوسع من سوريا والعراق والماسورة التي عثرنا بداخلها على القذافي عالقًا.

وقبل أن أهمهم بعبارة ألوم فيها الجامعة على صداع لم يكن ينقصنا ” ما كنتوا سبتوه يتكلم عن المريخ، ولو هوب جنب كوكب الأرض سكتوه”.

كانت لي ملاحظات،

وجه حجي الدعوة لجمهوره عبر حسابه على “فيس بوك” قبل أيام من محاضرته بأنه في مصر يومي 23 و24 من أكتوبر وأنه سيلقي كلمة بمكتبة الأسكندرية الساعة الواحدة يعقبها لقاء مفتوح مع طلاب كلية الهندسة في الرابعة من عصر ذات اليوم، ثم أكد أن الدعوة عامة.

بعد ذلك كان إعلانه عن إلغاء محاضرته بالجامعة دون أي ذكر لكلمته بمكتبة الأسكندرية.

وهنا وجب التنويه لمحبي الدكتور حجي ومريديه بأنه كان باستطاعتهم مقابلته في مكتبة الأسكندرية بالقاعة الرئيسية السبت 24 أكتوبر أثناء انعقاد فعالية ‘ Techne Summit ‘ وذلك نظير 30 دولار للطالب و75 دولار للمتخرج، و500 دولار للشخصيات الهامة.

ولمن لا يعرف فـ (Techne Summit ) هو مؤتمر لأكبر الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا، يجمع رواد المجال ورجال الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين الكبار للتعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في العالم ويتيح فرصة ثمينة لالتقاء الطلاب والمهتمين بالرواد وأصحاب الأعمال.

كما أنه يضم خمسين متحدثًا من رواد التكنولوجيا من شتى دول العالم بينهم مصريين، كان الدكتور حجي أحدهم ممثلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية – يمكنكم مراجعة الموقع الرسمي للفعالية.

لم يعلن حجي عن تفاصيل مشاركته في المؤتمر ولم يشر لموعد ذهابه لإلقاء كلمته، لم يأتي على ذكره من الأساس، لا أعلم إن كان تعمد تفويت تلك الفرصة على محبيه خاصة بعد خسارته لقائه بهم الذي كان مقررًا بالجامعة ورغم إشارته في الليلة السابقة للمؤتمر إلى موعد ظهوره على فضائية “سي بي سي” مع خيري رمضان في برنامجه ‘ ممكن ‘.

بكل تأكيد لست إلى جانب الجامعة التي أخبرني عميد هندستها بأنه رفض إقامة الندوة لأن ‘الطلاب كانوا بيلموا فلوس’ رغم أن دكتور حجي كان سيأتي متبرعًا كما ذكر.

إنما أذكركم بأن الله خلق الإنسان وقائده العقل، لا حجي ولا الجامعة ولا الحكومة، رغم ذلك قرر البعض أن يكون عبدًا قائده الجهل.

التسليم لأشخاص والإيمان المطلق بأفكارهم واعتناق مذاهبهم فقط لتمثيلهم المعارضة أو ترويجهم بشكل أو آخر على أنهم مضطهدين لا يختلف عن التسليم المطلق لكل من تقلد سلطة أيًا كانت، كلا الطرفين ضال مُفرط في حقه ومُغير لفطرته.

إن العوام أو الجمهور هم قوة أي مستبد يحكمهم بجهلهم ويخشى غضبهم بأضعاف ما يهابونه.

خوف العامة نابع من جهل، لذا فالعلم هو مخلصهم الوحيد.

من يخرج على الناس مؤكدًا أن الحق معه فهو مستبد جديد يبحث عن رعية يسلب عقلها.

بعيدًا عن المريخ، لا نزال نستخدم الرموز في انتخاب مرشحينا لأميتنا الفجة و لا نزال نعطي أصواتًا لمتوفيين ومدانين جنائيًا.

المشوار طويل لكنه لن يبدأ إلا بتحرير العقول.

خرج طلاب الثانوية العامة في تظاهرات لإلغاء درجات الحضور التي أقرها وزير التعليم أملاً في إعادة الانضباط للمدرسة ليؤكد الآخير أن لن يتراجع عن قراره، وبعد أسبوع خرج رئيس الحكومة مجمدًا القرار، لتبدو خناقة بين الطلاب والوزير احتاجت الخروج الكبير وحلها.

لا يهم ترتيبنا الآخير في جودة التعليم طالما أن الفيزون محرم في الجامعة، حسب وجهة نظر أفراد الأمن، أو وزن الطالبة.

شخصيًا، جمدت أملي في إصلاح التعليم طالما حصرته السلطة الحاكمة، زيادة في عدد المباني.