بالفيديو - إلى الصدارة .. مدفع أرسنال يضرب إيفرتون في قمة مثيرة

جملة واحدة فقط ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نهاية لقاء أرسنال وإيفرتون. متصدر لا تكلمني. المدفع يضرب إيفرتون بثنائية مقابل هدف ويصعد لصدارة الدوري الإنجليزي.

أرسنال استضاف إيفرتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي والهدف استغلال الحالة الرائعة بعد الفوز على بايرن ميونيخ من أجل تحقيق الانتصار والاستفادة من نتيجة دربي مدينة مانشستر الذي يقام يوم الأحد.

وبالفعل أرسنال يحقق ما يريد. المدفع يضرب مرتين برأسيتين من أوليفير جيرو ولوران كوشيلني. ولم يغير هدف روس باركلي الحال كثيرا.

أرسنال يفوز ويصعد لصدارة الترتيب.

المدفع لا ينتظر طويلا

القمة جاءت كما كان متوقعا. إثارة وسرعة وخطورة في كل لحظات ودقائق المباراة.

وبعد نصف ساعة عاد سحر ميسوت أوزيل للظهور ليرسل عرضية ولا أروع إلى جيرو الذي بدأ كأساسي بدلا من ثيو والكوت.

ومن لمسة واحدة ومع خروج تيم هاوارد من مرماه حول جيرو عرضية أوزيل إلى الشباك ليكتب أول أهداف أرسنال.

وفي الوقت الذي يحتفل به جماهير أرسنال بالهدف. تزايدت الاحتفالات والصرخات والسبب كوتشيلني.

عرضية من سانتي كازورلا من ركلة حرة على حدود منطقة الـ18 ولوران برأسية رائعة يضرب إيفرتون بالهدف الثاني.

وقبل دقائق من نهاية الشوط الأول اكتملت الإثارة. تسديدة من باركلي ولمسة بالخطأ من جابريل باوليستا والنتيجة هدف يهز شباك تشك وأرسنال.

لينتهي الشوط الأول 2-1.

شوط العارضة وتشك

الشوط الثاني تألقت عارضة الفريقين. عارضة تيم هاوارد تحرم جيرو من هدف ثالث لأرسنال وثاني له.

عارضة تشك تحرم إيفرتون من التعادل عن طريق روميلو لوكاكو.

تشك يتألق كعادته ويحمي مرمى أرسنال من تسديدات ديلوفيو ولوكاكو. وأرسنال يهدر كل المرتدات

ووضعت العارضة لمستها الأخيرة من جديد قبل نهاية المباراة لتحرم أوزيل من هدف ثالث لأرسنال.

وطُرد جاريث باري في اللحظات الأخيرة من المباراة للإنذار الثاني.

قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء معلنا عن انتصار أرسنال بثنائية مقابل هدف على حساب إيفرتون.

ووصل أرسنال إلى صدارة الترتيب برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي و3 نقاط عن مانشستر يونايتد ونقطتين عن وست هام.

بينما تجمد إيفرتون عند النقطة 13 في المركز العاشر.

شاهد أهداف المباراة

وتستكمل مباريات الجولة بدربي مدينة مانشستر بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي يوم الأحد.