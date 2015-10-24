مؤتمر جارسيا – عن 3 أشياء يحتاج روما للقيام بها قبل لقاء فيورنتينا

ماذا يحتاج روما لتحسين النتائج أكثر خلال الفترة المقبلة وتحقيق الانتصارات؟ المدير الفني لفريق العاصمة الإيطالية رودي جارسيا يحدد ثلاث أشياء للقيام بذلك الأمر.

ويحل روما يوم الأحد ضيفا على ملعب أرتيميو فرانكي لملاقاة فيورنتينا في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

ويدخل الذئاب المباراة وهم في المركز الثاني برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن الفيولا المتصدر.

وعقد المدير الفني لروما مؤتمرا صحفيا يوم السبت للتحدث عن مباراة فيورنتينا وكل ما يلي على لسانه.

صدارة الدوري

"ستكون مباراة رائعة أمام فريق حقق بداية رائعة للمسابقة، من الجيد أن أشارك في مثل تلك النوعية من المواجهات".

"المباراة ستكون بين فريقين يلعبان كرة قدم جيدة، سنكون على أتم الاستعداد للقاء وتقديم كل ما لدينا لتحقيق نتيجة جيدة".

"نتمنى الخروج بنتيجة أفضل من تلك التي تحققت بالتعادل 4-4 أمام باير ليفركوزن في دوري الأبطال قبل عدة أيام".

3 أشياء يحتاجها روما

"أولا الفريق كله يحتاج لأن يفكر بطريقة مختلفة، يجب أن نستحوذ على الكرة أكثر وأن نكون حاسمين أثناء الهجوم".

"أنا لا أرغب في تبديل طريقتنا في اللعب وخسارة إمكانية تسجيل المزيد من الأهداف".

"أتمنى أن نواصل تقديم كرة قدم جيدة وأن نستقبل أهدافا أقل من المنافسين".

"ثانيا طريقتنا في الدفاع أمام ليفركوزن لم تكن جيدة خاصة في الهدف الرابع لقد كان هناك 10 لاعبين خلف الكرة ولكننا لم نستطع إيقافهم".

"لذا علينا أن نضغط على الخصوم بطريقة أقوى من أجل منعهم من تسجيل الأهداف".

"ثالثا لقد أظهرنا قدرتنا على العودة من التأخر في النتيجة وتسجيل الأهداف وقلب الطاولة على الفرق الأخرى".

"لكن ما علينا معالجته هو ألا نترك الكرة ولا نستحوذ عليها ونتمركز أمام مرمانا من أجل الدفاع فقط، علينا الاستحواذ على الكرة وأن نفكر بطريقة أفضل عندما نكون متقدمين في النتيجة".