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لاعب فيورنتينا السابق لصلاح: صافرات الاستهجان ستؤلمك لكنك لاعب محترف

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لاعب فيورنتينا السابق لصلاح: صافرات الاستهجان ستؤلمك لكنك لاعب محترف لاعب فيورنتينا السابق لصلاح: صافرات الاستهجان ستؤلمك لكنك لاعب محترف

يرى جيانكارلو دي سيستي لاعب روما فيورنتينا السابق أن محمد صلاح لاعب الذئاب عليه تحمل الضغوط من جماهير الفيولا فريقه السابق بمباراة الفريقين يوم الأحد.

ويحل روما ضيفا على فيورنتينا ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

ويعود صلاح لملعب الفيولا لأول مرة منذ انتقاله الصيف الماضي لروما بعد صفقة شهدت الكثير من الجدل حين رفض جناح منتخب استكمال مشواره مع الفريق البنفسجي.

وقال سيستي في تصريحات لموقع فيولا نيوز يوم السبت موجها حديثه لصلاح: "صافرات الاستهجان ستؤلمك لكنك لاعب محترف، لقد قررت ترك فيورنتينا والآن عليك تحمل العواقب".

وأضاف "هناك لاعبين يتحملون التعامل مع صافرات الاستهجان لا اعتقد أن صلاح واحد منهم".

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